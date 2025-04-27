Україна стала «легкою мішенню» для російських хакерів – Bloomberg

Без відсутності допомоги США боротися з російськими хакерами стало складніше

Зусилля США щодо надання допомоги Україні в захисті від російських кібернападів були значно скорочені через втручання адміністрації Трампа, що послабило країну перед хакерами Кремля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Після інавгурації Дональда Трампа в січні почалися скорочення та призупинення фінансування різних програм і урядових агентств США, що відчулося по всьому світу, але особливо в Україні. Адміністрація Трампа скоротила важливу підтримку, включаючи військові поставки та обмін розвідданими, а також чинила тиск на президента України Володимира Зеленського з вимогою прийняти мирну угоду, яка була розкритикована як таку, що йде на користь Росії.

З 2015 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило Україні понад $200 млн на кібербезпеку, а також підтримували Агентство національної безпеки та Кіберкомандування США. Ця допомога допомогла Україні захищати важливі державні мережі та відновлюватися після кібернападів на урядові органи, телекомунікаційні компанії та постачальників енергії. Однак у перші місяці президентства Трампа USAID було скорочено, що спричинило проблеми в координації зусиль з Україною.

В результаті десятки спеціалістів з кібербезпеки, які працювали в Україні та США, втратили контракти або були призупинені. Ця допомога була важливою для захисту від атак, таких як спроби саботажу електростанцій та проникнення в Кабінет Міністрів України.

Заплановані поставки обладнання та програмного забезпечення для захисту інфраструктури України також були скасовані. Єгор Аушев, київський спеціаліст з кібербезпеки, заявляє, що відмова від підтримки ослабить цифрову безпеку України, перетворивши країну на «легку мішень» для російських хакерів.

Державний секретар Марко Рубіо заявляв, що USAID має витрачати гроші на проекти, які забезпечать безпеку США. У відповідь на ці кроки представник Державного департаменту зазначив, що всі програми іноземної допомоги переглядаються відповідно до пріоритетів Трампа.

Крім того, у зв'язку з замороженням фінансування в січні, багато проєктів з кібербезпеки, включаючи великий контракт USAID на суму $128 млн, були призупинені, а співробітники компанії DAI Global LLC, які працювали над цими проєктами, були відправлені у неоплачувану відпустку.

Ситуація також ускладнила виконання зобов'язань у рамках міжнародної ініціативи з підтримки кібербезпеки України, включаючи Талліннський механізм. США погодилися виділити $100 млн, але після обрання Трампа фінансування було заморожено.

Тим часом інші країни, такі як Канада, Великобританія та Японія, почали збільшувати свою допомогу Україні в галузі кібербезпеки. Також приватні компанії продовжили підтримувати країну, надаючи інструменти та розвіддані для захисту від хакерів.