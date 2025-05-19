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У Києві чоловік з ножем напав на 18-річну продавчиню у квітковій крамниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві чоловік з ножем напав на 18-річну продавчиню у квітковій крамниці
За даними правоохоронців, грабіжником виявився раніше судимий за пограбування 48-річний харків’янин
фото: Національна поліція України

Чоловік зайшов до магазину і, тримаючи в руці ніж, почав вимагати у 18-річної продавчині гроші

Поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на квіткову крамницю у Дарницькому районі столиці. Зловмисник, погрожуючи ножем, забрав у продавчині виручку і втік. Тепер за цю «легку» здобич на нього очікує тривалий строк за ґратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Як з’ясували правоохоронці, чоловік середнього віку і неохайної зовнішності зайшов до магазину і, тримаючи в руці ніж, почав вимагати у 18-річної продавчині гроші. У відповідь дівчина витягла з кишені всю виручку – 200 грн та передала невідомому, який одразу втік з місця події.

Повідомляється, що оперативники швидко встановити особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за пограбування 48-річний харків’янин.

Вже через кілька годин слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у скоєнні розбою.

Чоловікові загрожує до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві студент увірвався в обмін валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали, заявив, що це «жарт». Слідство встановило, що студент столичного коледжу, приховавши обличчя, зайшов до обмінника та передав касирці записку з погрозою підірвати начебто наявну вибухівку, якщо йому не видадуть усі гроші. Він також словесно тиснув на працівниць, заявляючи про лічені хвилини до вибуху, та погрожував проникнути в касову зону.

До слова, Вінницький міський суд засудив трьох чоловіків, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн та стріляли в охоронця

Теги: Київ чоловік пограбування напад гроші

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