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Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості
фото: Reuters

Президент Трамп і Кронпринц Саудівської Аравії Підписали Стратегічну Економічну Угоду

Президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман підписали стратегічну економічну угоду. Про це заявили у державному телебаченні Саудівської Аравії, пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Деталі угоди наразі не розголошуються, проте відомо, що вона охоплює широкий спектр економічних питань, спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин між США та Саудівською Аравією.

За повідомленням державного телебачення, угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості.

До слова, візит президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа до Саудівської Аравії в рамках турне Близьким сходом стала першою великою закордонною дипломатичною поїздкою. Під час турне Трамп відвідає також Катар й Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

«Після прибуття до міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді президента США зустрів спадкоємний принц Мохаммед бін Салман», – Sky News.

Вже 14 травня Трамп вирушить до Катару, а 15 травня – в ОАЕ.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп вперше в історії США заборонив журналістам незалежних новинних агентств перебувати на борту президентського літака Air Force One під час його візиту на Близький Схід.  Асоціація кореспондентів Білого дому офіційно висловила протест проти рішення адміністрації президента Дональда Трампа заборонити журналістам незалежних інформаційних агентств, таких як Associated Press, Reuters та Bloomberg, подорожувати на борту літака Air Force One під час його візиту на Близький Схід.

Як відомо, Катар має намір подарувати США надрозкішний літак Boeing 747-8, відомий як «літаючий палац». Цей борт планують використовувати як новий Air Force One до завершення президентської каденції Дональда Трампа. 

За даними джерел американського видання, адміністрація президента Трампа вже готується прийняти престижний літак від королівської родини Катару. Цей крок може стати найціннішим подарунком, який коли-небудь надходив США від іноземної держави.

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Теги: Дональд Трамп Саудівська Аравія США

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