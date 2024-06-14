Покійний міністр Монастирський виграв суд у «злодія в законі»

Андрій Недзельський (кличка «Нєдєля»), перебуваючи у розшуку, захищав свою честь та гідність

Колишній очільник МВС Денис Монастирський, який торік загинув у авіатрощі, виграв суд у «злодія в законі» Андрія Недзельського (кличка «Нєдєля»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, позивачем виступив Недзельський. Він мав претензії до вже покійного міністра через його висловлювання, озвучені 10 листопада 2021 року після засідання Ради нацбезпеки і оборони. Того дня Денис Монастирський дослівно заявив: «Один з найбільш яскравих «злодіїв у законі», які вважали, що держава – це їх власне підприємство, «вор у законі» «Нєдєля». Правоохоронці встановили його злочинні зв`язки, у тому числі з високопосадовцями, ним була налагоджена схема з розкрадання бюджетних коштів, держава втратила, лише за офіційно встановленими даними експертів, більше 30 млн. грн. Рік тому, «Нєдєлю» позбавлено будь-яких важелів впливу на злочинне середовище в Україні, йому було оголошено підозру у вчинені умисного вбивства і він сьогодні переховується за межами України».

Саме ця заява, на думку позивача, є звинуваченням у злочинних діях і порочить його честь, гідність та ділову репутацію. Недзельський вимагав від суду визнати розповсюджену інформацію Монастирським недостовірною і публічно її спростувати.

Розгляд справи тягнувся з лютого 2022 року. Безпосередньо позивач до суду не з’являвся, оскільки перебуває у міжнародному розшуку з березня 2020 року (переховується в Італії). Натомість його інтереси представляла захисниця, яка у суді навіть після смерті міністра Монастирського продовжувала наполягати на задоволенні позовних вимог її клієнта.

витяг із бази розшуку МВС

Зрештою, столична Феміда дійшла висновків: заява Монастирського є оціночними судженнями, а не констатацією фактів. Адже, як з’ясував суд, покійний міністр жодного разу не назвав прізвище та ім’я позивача Андрія Недзельського.

«Чинним законодавством не передбачено можливість притягнення до відповідальності за висловлювання оціночних суджень, тому що вони, як і думки, переконання, судження, критична оцінка певних фактів і недоліків, не можуть бути предметом судового захисту, оскільки, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів, не можуть бути перевірені на предмет їх відповідності дійсності (на відміну від перевірки істинності фактів), а особи, які є публічними фігурами, мають бути толерантними до різкої, навіть некоректної критики», – сказано у рішенні суду.

За даними Державного реєстру санкцій, в Україні щодо Андрія Недзельського запроваджено безстрокові персональні санкції. Їх у травні 2021 року ввів президент Володимир Зеленський на підставі рішення Ради нацбезпеки і оборони.

Крім цього, з грудня 2023 року Голосіївський районний суд Києва слухає справу за обвинуваченням Андрія Недзельського в умиснову вбивстві людини та незаконному зберіганні зброї.