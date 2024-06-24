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«Освіта стала «дірою» для ухилянства»: Лісовий заявив про нові правила вступу в аспірантуру

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Освіта стала «дірою» для ухилянства»: Лісовий заявив про нові правила вступу в аспірантуру
Міністр: «Не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість, а інші чинять навпаки і ще й навчають дітей перших»
фото: Facebook / Оксен Лісовий

Лісовий: Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку

Міністерство освіти та науки змінює правила вступу. Все через те, що з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, так як навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє міністр освіти Оксен Лісовий.

«Жага до знань – це чудово. Фіктивне навчання – ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантру у 2024. ЄВІ – (Єдиний вступний іспит - ред.), залишається. Прохідний бал в частині ТЗНК (Тест загальної навчальної компетентності - ред.) – 160. І ця частина є обовʼязковою для вступу в аспірантуру. Іноземна мова стає обовʼязковою для вступу до магістратури, але необовʼязковою для вступу до аспірантури», – зазначив міністр.

За його словами, вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку.

«Акцент – на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3 200 до 7 000», – пояснює міністр.

Лісовий зазначає, що до початку повномасштабної війни щороку в аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали 7-8 тис. людей, на підставі іспитів безпосередньо в ЗВО та наукових установах. Цього року МОН запровадив обов’язковий тест для вступу до аспірантури – ЄВІ. Його також складають і майбутні магістри.

У 2024 році для складання ЄВІ зареєструвалися 246 189 людей, 79% з них – це чоловіки, серед яких майже половина (91 561) претендує на вступ до аспірантури.

«Рекорд всіх рекордів. Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною. По-справжньому. І ми робимо кроки в цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів у тіні), а найголовніше – національній безпеці», – підкреслює Лісовий.

Міністр додав, що «не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість, а інші чинять навпаки і ще й навчають дітей перших».

Нагадаємо, чоловіки призовного віку масово штурмують університети. Так українські вищі навчальні заклади фіксують небувалий приріст студентів-контрактників. Порівнюючи з минулим роком кількість нових студентів платної форми навчання зросла майже на 40%, а якщо виокремити лише чоловіків – то на 82%. 

До слова, колишня народна депутатка Верховної Ради і науковиця Ірина Фаріон висміяла ВНЗ: на її думку, вони стали епіцентром аморальності в країні, бо переховують ухилянтів у своїх аудиторіях.

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Теги: міністр бюджет освіта рекорд навчання наука університет правила Оксен Лісовий іспит

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