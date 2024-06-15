Масштабний брак у літаках Boeing. Reuters дізналося про нову проблему в компанії

Федеральне авіаційне управління США співпрацює з компанією, щоб забезпечити негайне виправлення виробничої системи

Компанія Boeing розслідує нову проблему якості свого літака 787 Dreamliner. Виявилося, що сотні кріплень були неправильно встановлені на фюзеляжах деяких недоставлених реактивних літаків. Про це повідомило Reuters із покликанням на двох людей, знайомих із цією справою.

За даними джерел, остання з серії виробничих проблем в американського літакобудівника пов’язана з неправильним «затягуванням» на заводі Boeing понад 900 кріпильних елементів на літак – рівномірно розподілених між обома сторонами середньої частини корпусу літака.

Boeing підтвердив перевірки у відповідь на запит Reuters у четвер і заявив, що не бачить впливу на поставки.

«Наша команда 787 перевіряє кріплення в боковинах деяких літаків 787 Dreamliner, які не були доставлені, щоб переконатися, що вони відповідають нашим інженерним специфікаціям. Експлуатаційний флот може продовжувати безпечну роботу», – сказав речник компанії.

При цьому Федеральне авіаційне управління США (FAA) стверджує, що компанія Boeing виявила, що може мати «неправильно встановлені кріплення фюзеляжу на деяких літаках 787».

«FAA проводить розслідування та тісно співпрацює з Boeing, щоб визначити відповідні дії та забезпечити негайне виправлення виробничої системи», – йдеться в заяві Федерального авіаційного управління США.

Нагадаємо, що компанія Boeing під час виробництва літаків 787 Dreamliner зіткнулася з нестачею теплообмінників через санкції проти Росії.

До слова, під час польоту з Сіднея до новозеландського міста Окленд в Австралії відбулася сильна турбулентність, внаслідок чого 50 людей отримали травми. З них 12 було госпіталізовано. Авіакомпанія LATAM Airlines заявила, що під час польоту рейсу LA800 на літаку Boeing 787-9 Dreamliner сталася «технічна неполадка, яка спричинила сильний рух».

Раніше у літака Boeing двері відвалились просто в польоті. Глава американської авіабудівної корпорації Boeing Дейв Келхун заявив, що компанія зобов'язана визнати наявність технічних проблем у лайнерів 737 Max 9 після того, як один із них втратив люк аварійного виходу безпосередньо під час польоту.