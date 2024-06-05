Поліція затримала чоловіка, який напав на дружину військового у Києві (фото)

Коли волонтерка почала фіксувати дії нападників на телефон, один із чоловіків вихопив пристрій та вдарив жінку по обличчю

Як повідомила Київська прокуратура, одним із учасників конфлікту виявився 73-річний мешканець столичного Печерська, свою вину чоловік не визнає

Правоохоронці затримали одного з чоловіків, який причетний до нападу на дружину військового та волонтерку Наталю в Оболонському районі Києва. Зловмисник разом із своїм напарником ображав жінку, яка відмовилася спілкуватися мовою країни-окупанта РФ.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, підозрюваному загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Поліцейські встановили та затримали фігуранта, який напав на жінку, що відмовилася спілкуватися російською мовою фото поліція Києва

«Поліцейські з’ясували, що у підземному переході на території Оболонського району столиці до потерпілої почали чіплятись чоловіки. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Дівчина зафіксувала зухвалі дії порушників на телефон», – розповіли в поліції.

Правоохоронці зв’язались з потерпілою та запросили її до райуправління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події, а за цим фактом розпочали кримінальне провадження.

Як зазначили у пресслужбі Київської міської прокуратури, одним із учасників конфлікту виявився 73-річний мешканець столичного Печерська, який торгує на Куренівському ринку. Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік. За фактом хуліганства йому повідомили про підозру. Місцезнаходження іншого учасника події ще встановлюється.

Один із учасників конфлікту, 73-річний мешканець столичного Печерська,. Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, у Києві біля зупинки електрички «Куренівка» двоє чоловіків накинулися на волонтерку з нецензурною лайкою, вони викрикували антиукраїнські вислови та погрожували жінці. За словами жінки, 2 червня, після прощання з парамедикинею Іриною Цибух на Майдані Незалежності та волонтерських справ, вона пішки йшла додому від зупинки міської електрички «Куренівка». При виході з підземного переходу двоє чоловіків почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні російською мовою.

Наталя відповіла, що не розуміє російської, чоловік продовжив спілкуватися з нею із використанням нецензурної лексики. Жінка дістала телефон і почала знімати те, що відбувалося. «Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці «смугастого». Він втратив рівновагу і впав. Я отримала від когось з них удари по ногах. Зате вдалося вирвати свій телефон. У моменті, коли я піднімалась, друг «смугастого» з розмаху влупив мені долонею ляпаса по окулярах та носі», - розповіла жінка.

Вона додає, що поки виходила з «підземки» саме чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій. «Люди, які проходили повз і проїжджали машинами, ніяк не відреагували. Прошу допомогти мені знайти цих істот. Є здогадка, що вони працюють на блошиному ринку на Почайні. Я повинна бути останньою жінкою, на яку вони напали», – наголосила Наталя.

Нагадаємо, у Михайлівському Золотоверхому соборі 2 червня відбулося прощання із загиблою бойовою медикинею добровольчого батальйону «Госпітальєри» Іриною Цибух (Чекою). 25-річна бойова медикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня. 1 червня Ірині мало виповнитися 26 років.

До слова, литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йошунас вирішив приєднатися до лав ЗСУ як парамедик-доброволець. У коментарі УП.Життя він розповів, що до такого рішення його спонукала загибель доброволиці медичної служби «Госпітальєри» Ірини Цибух. Вони не були знайомі особисто, втім литовець поділяв її погляди та цінності.