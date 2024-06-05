Поліція затримала чоловіка, який напав на дружину військового у Києві (фото)
Як повідомила Київська прокуратура, одним із учасників конфлікту виявився 73-річний мешканець столичного Печерська, свою вину чоловік не визнає
Правоохоронці затримали одного з чоловіків, який причетний до нападу на дружину військового та волонтерку Наталю в Оболонському районі Києва. Зловмисник разом із своїм напарником ображав жінку, яка відмовилася спілкуватися мовою країни-окупанта РФ.
Як повідомила пресслужба столичної поліції, підозрюваному загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
«Поліцейські з’ясували, що у підземному переході на території Оболонського району столиці до потерпілої почали чіплятись чоловіки. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Дівчина зафіксувала зухвалі дії порушників на телефон», – розповіли в поліції.
Правоохоронці зв’язались з потерпілою та запросили її до райуправління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події, а за цим фактом розпочали кримінальне провадження.
Як зазначили у пресслужбі Київської міської прокуратури, одним із учасників конфлікту виявився 73-річний мешканець столичного Печерська, який торгує на Куренівському ринку. Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік. За фактом хуліганства йому повідомили про підозру. Місцезнаходження іншого учасника події ще встановлюється.
Як повідомлялося, у Києві біля зупинки електрички «Куренівка» двоє чоловіків накинулися на волонтерку з нецензурною лайкою, вони викрикували антиукраїнські вислови та погрожували жінці. За словами жінки, 2 червня, після прощання з парамедикинею Іриною Цибух на Майдані Незалежності та волонтерських справ, вона пішки йшла додому від зупинки міської електрички «Куренівка». При виході з підземного переходу двоє чоловіків почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні російською мовою.
Наталя відповіла, що не розуміє російської, чоловік продовжив спілкуватися з нею із використанням нецензурної лексики. Жінка дістала телефон і почала знімати те, що відбувалося. «Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці «смугастого». Він втратив рівновагу і впав. Я отримала від когось з них удари по ногах. Зате вдалося вирвати свій телефон. У моменті, коли я піднімалась, друг «смугастого» з розмаху влупив мені долонею ляпаса по окулярах та носі», - розповіла жінка.
Вона додає, що поки виходила з «підземки» саме чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій. «Люди, які проходили повз і проїжджали машинами, ніяк не відреагували. Прошу допомогти мені знайти цих істот. Є здогадка, що вони працюють на блошиному ринку на Почайні. Я повинна бути останньою жінкою, на яку вони напали», – наголосила Наталя.
Нагадаємо, у Михайлівському Золотоверхому соборі 2 червня відбулося прощання із загиблою бойовою медикинею добровольчого батальйону «Госпітальєри» Іриною Цибух (Чекою). 25-річна бойова медикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня. 1 червня Ірині мало виповнитися 26 років.
До слова, литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йошунас вирішив приєднатися до лав ЗСУ як парамедик-доброволець. У коментарі УП.Життя він розповів, що до такого рішення його спонукала загибель доброволиці медичної служби «Госпітальєри» Ірини Цибух. Вони не були знайомі особисто, втім литовець поділяв її погляди та цінності.
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