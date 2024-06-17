Україна спростувала фейк про румунських вболівальників, які нібито скандували «Путін»

Центр стратегічних комунікацій назвав фейковим відео, на якому румуни, нібито скандують на стадіоні прізвище російського диктатора Володимира Путіна

На відео у соцмережах, на якому румунські вболівальники нібито скандують прізвище російського диктатора Володимира Путіна, замінили звукову доріжку. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

У центрі повідомили, що мережею Telegram шириться відео на якому румуни, що приїхали вболівати за свою збірну у матчі проти збірної України на Євро-2024, нібито скандують на стадіоні прізвище російського диктатора Володимира Путіна.

«Це відео – фейк. Фейкороби замінили звукову доріжку. При цьому автори фейку використали відому «кричалку» українських уболівальників про диктатора, вирізавши з неї частину. Ви самі знаєте, яке слово вирізали фейкарі», – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

❗️ Мережею шириться фейк, що румунські вболівальники викрикували прізвище «путін» на матчі збірних України та Румунії».



Фейкороби замінили звукову доріжку у відео, у якому використали відому «кричалку» українських уболівальників про диктатора, вирізавши з неї частину. pic.twitter.com/KJRYq8IaAQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2024

Нагадаєио, сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу невдало стартувала на чемпіонаті Європи в Німеччині і програла у першому матчі збірній Румунії з рахунком 0:3.

Також повідомлялося, що на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.