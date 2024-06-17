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Україна спростувала фейк про румунських вболівальників, які нібито скандували «Путін»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна спростувала фейк про румунських вболівальників, які нібито скандували «Путін»
Вболівальники румунської збірної
колаж: glavcom.ua

Центр стратегічних комунікацій назвав фейковим відео, на якому румуни, нібито скандують на стадіоні прізвище російського диктатора Володимира Путіна

На відео у соцмережах, на якому румунські вболівальники нібито скандують прізвище російського диктатора Володимира Путіна, замінили звукову доріжку. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

У центрі повідомили, що мережею Telegram шириться відео на якому румуни, що приїхали вболівати за свою збірну у матчі проти збірної України на Євро-2024, нібито скандують на стадіоні прізвище російського диктатора Володимира Путіна.

«Це відео – фейк. Фейкороби замінили звукову доріжку. При цьому автори фейку використали відому «кричалку» українських уболівальників про диктатора, вирізавши з неї частину. Ви самі знаєте, яке слово вирізали фейкарі», – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаєио, сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу невдало стартувала на чемпіонаті Європи в Німеччині і програла у першому матчі збірній Румунії  з рахунком 0:3. 

Також повідомлялося, що на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.

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Теги: Збірна України путін Facebook Telegram відео Центр стратегічних комунікацій

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