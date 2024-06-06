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У Ростовській області після вибухів загорівся Новошахтинський НПЗ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Ростовській області після вибухів загорівся Новошахтинський НПЗ
На заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м, до гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки
фото із соцмереж

За словами місцевих, було чути щонайменше дев'ять сильних вибухів

У ніч на 6 червня у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів, після чого виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Про це пишуть місцеві пабліки. 

Мешканці публікують відео, на яких видно велику пожежу. За словами місцевих, пролунало щонайменше дев'ять сильних вибухів. 

Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що по Новошахтинському заводу нафтопродуктів вдарили дрони.

Внаслідок цього на заводі виникла пожежа. На місці працюють служби екстреного реагування.

За попередніми даними місцевої влади, на заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м. До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. 

У Ростовській області після вибухів загорівся Новошахтинський НПЗ фото 1
фото із соцмереж

«Роботи було припинено через повторну атаку, особовий склад відведений на безпечну відстань. Готується застосування пожежного поїзда», – розповів ростовський губернатор.

Нагадаємо, у березні Новошахтинський нафтопереробний завод країни-агресорки припинив роботу після атаки безпілотників.

Теги: пожежа відео росія вибух

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