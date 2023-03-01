На олійному ринку в України з'явився потужний конкурент

Cусід України, Болгарія, може у подальшому стати потужним конкурентом та експортером олійних культур

Болгарія у поточному 2022/23 МР є однією зі східноєвропейських країн, через які йде реекспорт українських сільськогосподарських товарів, і водночас нарощує внутрішню переробку соняшнику. Про це розповіла аналітик олійного ринку «УкрАгроКонсалт» Світлана Купрєєва. Про це повідомляє сайт АgroPortal.

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За її словами, процес активізувався ще минулого сезону після початку війни росії проти України. «Крім зростання врожаю соняшнику у Болгарії, який перевищив 2 млн т (вперше з 2018/19 МР), за перші три місяці 2022/23 МР спостерігається зниження експорту соняшнику та зростання його імпорту. Частка України в імпорті соняшнику перевищує 73%», – зазначила вона Експорт олії досяг рекордної позначки (+92% до аналогічного періоду минулого року), уточнила Світлана Купрєєва.

Вона вважає, що Болгарія для України з одного боку є своєрідним «рятівним колом» через обмеження роботи портів, а з іншого конкурентом, який розвиватиме олійно-жирову галузь, і відповідні потужності.

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За минулий рік валютна виручка від експорту олійних та жирів склала близько $6 млрд, тоді як за повний 2021 рік це було $7 млрд. Зростання світових цін, які були зумовлені низкою факторів, зокрема війною росії проти України, не компенсувало нашій економіці просідання в обсягах виробництва та експорті і ми втратили значну частку доданої вартості. Попри це країні в 2022 році зберегти світове лідерство у виробництві соняшнику, яке вже кілька років поспіль залишається за Україною.