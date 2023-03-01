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На олійному ринку в України з'явився потужний конкурент

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На олійному ринку в України з'явився потужний конкурент
Болгарія нарощує потужності у олійній галузі
https://agroportal.ua

Cусід України, Болгарія, може у подальшому стати потужним конкурентом та експортером олійних культур

Болгарія у поточному 2022/23 МР є однією зі східноєвропейських країн, через які йде реекспорт українських сільськогосподарських товарів, і водночас нарощує внутрішню переробку соняшнику. Про це розповіла аналітик олійного ринку «УкрАгроКонсалт» Світлана Купрєєва. Про це повідомляє сайт АgroPortal.

За її словами, процес активізувався ще минулого сезону після початку війни росії проти України. «Крім зростання врожаю соняшнику у Болгарії, який перевищив 2 млн т (вперше з 2018/19 МР), за перші три місяці 2022/23 МР спостерігається зниження експорту соняшнику та зростання його імпорту. Частка України в імпорті соняшнику перевищує 73%», – зазначила вона  Експорт олії досяг рекордної позначки (+92% до аналогічного періоду минулого року), уточнила Світлана Купрєєва.

Вона вважає, що Болгарія для  України з одного боку є своєрідним «рятівним колом» через обмеження роботи портів, а з іншого конкурентом, який розвиватиме олійно-жирову галузь, і відповідні потужності.

За минулий рік валютна виручка від експорту олійних та жирів склала близько $6 млрд, тоді як за повний 2021 рік це було $7 млрд. Зростання світових цін, які були зумовлені низкою факторів, зокрема війною росії проти України, не компенсувало нашій економіці просідання в обсягах виробництва та експорті і ми втратили значну частку доданої вартості. Попри це країні в 2022 році зберегти світове лідерство у виробництві соняшнику, яке вже кілька років поспіль залишається за Україною.

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Теги: експорт Болгарія Україна

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