Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький народний депутат

Чому популізм небезпечний. Особливо для України

glavcom.ua
Українці мають навчитися протистояти гаслам популістів
карикатура: Радіо свобода

У світі зараз великі дискусії про майбутнє демократії

Популізм неодмінно рухається до автократії. Політик-популіст, який неспроможний виконати необгрунтовані обіцянки неодмінно намагатиметься придушити будь-які спроби демократично перемогти його чи його партію.

Спроба знищити місцеве самоврядування у Чернігові шляхом відсторонення мера керованим судом і незаконного введення місцевої адміністрації з цієї опери.

І Україна не унікальна. Спроби обмежити демократію спостерігаються у багатьох наших сусідів, в Угорщині зокрема.

І в Ізраїлі зараз великі дискусії про майбутнє демократії. Прем'єр хоче взяти під контроль Верховний суд. Десятки тисяч людей виходить щотижня на протести по всій країні. Влада, як і у нас каже, що не на часі протестувати, бо навколо терористи і вороги Ізраїлю. Але люди виходять на захист свободи і демократії, бо це їхнє майбутнє.

Президент США Байден озвучив реакцію на ізраїльські «реформи» на прохання журналіста New York Times Томаса Фрідмана, який процитував відповідь американського лідера у своїй колонці, присвяченій реформі.

«Сила американської та ізраїльської демократії полягає в тому, що обидві вони спираються на сильні інститути та ґрунтуються на системі стримувань та противаг, а також на незалежності юридичної системи. Необхідна широка згода для проведення масштабних реформ, щоб громадяни ухвалили їх і щоб реформи змогли працювати», – Заявив Байден.

Байден давно знає Нетаньяху і вони у хороших стосунках, США підтримує Ізраїль, але принципи демократії важливіші.

Пишу про це, бо спроби нашої влади прикриваючись війною знищити місцеве самоврядування, обмежити свободу слова, протягнути створення Конституційного суду, який би влада контролювала приречені на провал. Але лише спільна позиція суспільства, яке має виступити проти автократії допоможе нам і швидше перемогти російського агресора, і вступити до ЄС.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль популізм Україна самоврядування влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Невже у влади склалось враження, що небезпека минула?
Війна вже завершена? Як пояснити відродження політичних інтриг
6 лютого, 10:57
Росію поступово ізольовують від цивілізованого світу
Російська еліта визнає, що її долю вирішують політики НАТО та Європи
Сьогодні, 09:51
Україна зробила перші кроки на шляху до євроінтеграції
Вступ України до ЄС: прогноз Зеленського, Макрона, Шольца та інших політиків
10 лютого, 23:00

Микола Княжицький

Чому популізм небезпечний. Особливо для України
Чому популізм небезпечний. Особливо для України
Національна безпека – підстава для заборони російської церкви в Україні
Національна безпека – підстава для заборони російської церкви в Україні
Десять ключових запитань митрополиту Онуфрію
Десять ключових запитань митрополиту Онуфрію
Російську церкву в Україні хочуть зберегти
Російську церкву в Україні хочуть зберегти
Хто може називатися православним? Це має визначати церква
Хто може називатися православним? Це має визначати церква
Путінська Росія – центр світової байдужості
Путінська Росія – центр світової байдужості

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
17K
У Бахмуті вже йдуть вуличні бої – BBC
17K
Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти)
16K
Уже не за три дні: російський політолог розповів, скільки часу знадобиться окупантам для взяття Києва
14K
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою
14K
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Сьогодні, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Сьогодні, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Сьогодні, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Сьогодні, 14:08
Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ
Сьогодні, 13:43
Зеленський офіційно представив міністра Ігоря Клименка колективу МВС
Сьогодні, 13:35

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту