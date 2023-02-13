Чому популізм небезпечний. Особливо для України

У світі зараз великі дискусії про майбутнє демократії

Популізм неодмінно рухається до автократії. Політик-популіст, який неспроможний виконати необгрунтовані обіцянки неодмінно намагатиметься придушити будь-які спроби демократично перемогти його чи його партію.

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Спроба знищити місцеве самоврядування у Чернігові шляхом відсторонення мера керованим судом і незаконного введення місцевої адміністрації з цієї опери.

І Україна не унікальна. Спроби обмежити демократію спостерігаються у багатьох наших сусідів, в Угорщині зокрема.

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І в Ізраїлі зараз великі дискусії про майбутнє демократії. Прем'єр хоче взяти під контроль Верховний суд. Десятки тисяч людей виходить щотижня на протести по всій країні. Влада, як і у нас каже, що не на часі протестувати, бо навколо терористи і вороги Ізраїлю. Але люди виходять на захист свободи і демократії, бо це їхнє майбутнє.

Президент США Байден озвучив реакцію на ізраїльські «реформи» на прохання журналіста New York Times Томаса Фрідмана, який процитував відповідь американського лідера у своїй колонці, присвяченій реформі.

«Сила американської та ізраїльської демократії полягає в тому, що обидві вони спираються на сильні інститути та ґрунтуються на системі стримувань та противаг, а також на незалежності юридичної системи. Необхідна широка згода для проведення масштабних реформ, щоб громадяни ухвалили їх і щоб реформи змогли працювати», – Заявив Байден.

Байден давно знає Нетаньяху і вони у хороших стосунках, США підтримує Ізраїль, але принципи демократії важливіші.

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Пишу про це, бо спроби нашої влади прикриваючись війною знищити місцеве самоврядування, обмежити свободу слова, протягнути створення Конституційного суду, який би влада контролювала приречені на провал. Але лише спільна позиція суспільства, яке має виступити проти автократії допоможе нам і швидше перемогти російського агресора, і вступити до ЄС.