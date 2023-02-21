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Через блокування портів Україна втрачає сотні мільйонів, а Росія активно нарощує товарообіг – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Через блокування портів Україна втрачає сотні мільйонів, а Росія активно нарощує товарообіг – ЗМІ
До початку повномасштабного вторгнення морський транспорт відігравав ключову роль в експортній логістиці України
фото: ЦТС

У портах РФ ситуація зовсім інша: країна знаходиться під санкціями всього цивілізованого світу

Через блокування морських торгівельних шляхів Україна щомісяця втрачає сотні мільйонів доларів, адже більш ніж половина вантажів традиційно йшли через порти. Водночас, Росія збільшує перевалку вантажів на морі та рапортує про рекордний експорт борошна та нафти, заробляючи на війну проти України. Про це йдеться у матеріалі на сайті ЦТС.

«До початку повномасштабного вторгнення морський транспорт відігравав ключову роль в експортній логістиці України – більш ніж половина вантажів йшла через порти. У минулому році, в порівнянні з 2021 роком, об'єми експорту зменшились на 61,4%. Так, краще ніж нічого – адже без зернової ініціативи 25 млн тонн урожаю 2021-2022 року та урожай цього року взагалі був би зіпсований, оскільки порти Дунаю та західні переходи не в змозі обробити таку кількість вантажу», – констатує видання.

Водночас, акцентують у ЦТС, у портах РФ ситуація зовсім інша: країна, яка знаходиться під санкціями всього цивілізованого світу, не скоротила, а навпаки наростила перевалку вантажів в портах Азово-Чорноморського басейну на 2,7%.

«Росія експортувала 33 млн тонн свого зерна і зараз рапортує про рекордний ріст експорту борошна. Експорт російської нафти лише у січні 2023 року зріс на 25% – це + 250 тис. тонн до січня минулого року. Ключові її споживачі – Греція, Іспанія, Нідерланди та Словенія. Іншими словами, доки на території України йде повномасштабна війна, країна-агресор продовжує заробляти кошти, зміцнювати свою економіку та таким чином і надалі фінансувати війну проти України. Така ситуація виглядає зовсім не справедливою», – пише видання.

Як відомо, раніше Віце прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти з закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгівельне судноплавство для України. Адже Росія свідомо ускладнює роботу «зернового коридору», натомість її кораблі вільно пересуваються морем, і не інспектуються взагалі – що дає агресору можливість доставляти по морю у тому числі військові вантажі.

Теги: росія міністр експорт війна Греція Нідерланди Іспанія військові Україна урожай Словенія транспорт Дмитро Кулеба Олександр Кубраков

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