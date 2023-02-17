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«Російський Голіаф втрачає рівновагу». Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Російський Голіаф втрачає рівновагу». Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції
У Мюнхені сьогодні стартувала безпекова конференція
фото з відкритих джерел

Президент закликав світ пришвидшити допомогу Україні 

У п’ятницю, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті Мюнхенської безпекової конференції. Промова українського лідера стала першим заходом конференції.

У своєму виступі Зеленський порівняв Україні і Росію із історією про Давида і Голіафа і подякував усім партнерам, які надають Україні зброю та фінансову підтримку, порівнявши це із пращею Давида.

«Тепер ми всі, цілий вільний світ не маємо альтернативи, крім перемоги на Голіафом, який прийшов знищити наші життя. Бути Давидом означає боротись. Ми не маємо ще Давидової пращі з Ізраїля, але сподіваюсь, що це лише тимчасово... Дякую усім, хто дає пращу українському Давидові, дякуючи якій російський Голіаф вже почав втрачати рівновагу. Ми бачили минулого року, що він впаде цього року однозначно. Ми можемо цього разом досягнути, як це зробив Давид. Ми можемо забезпечити, щоб альтернативи нашій перемозі не було, але й не має бути альтернативи нашій рішучості... у всіх частинах світу, де цінують свободу більше, ніж змилування тирана», – сказав Зеленський.

Президент також закликав світ пришвидшити допомогу Україні. «Нам потрібна швидкість рішень, швидкість наших домовленостей, швидкість поставок, аби посилити Україну і обмежити російський потенціал», – сказав Зеленський.

Також після свого виступу Зеленський відповів на низку питань, зокрема чи варто чекати наступу з Білорусі. «Ми вважаємо, що на сьогодні імовірності і високого ризику немає, вони можуть піти з території Білорусі, але це складно… білоруси не хочуть воювати проти України. Їм буде складно їх затягнути, але вони намагатимуться це робити. Це буде велика історична помилка», – зазначив президент.

Також Зеленського запитали, чи готова Україна побороти корупцію. «Багато чого вимила ця війна, багато хто поїхав… Авжеж є ті чи інші моменти, на жаль, хтось воює, а хтось користується війною. Я впевнений, що ми це поборемо, тому що цього залишається не так багато», – сказав глава держави.

Мюнхенська безпекова конференція триватиме три дні – це головний західний форум із зовнішньої та безпекової політики. Участь візьмуть десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів, зокрема президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц та британський прем’єр Сунак.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе більш як 10 переговорів на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, у Німеччині розпочинається триденна Мюнхенська безпекова конференція. У перший день на ній має виступити президент України Володимир Зеленський та обговорення теми російсько-української війни.

Теги: Німеччина війна Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Кулеба

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