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Ізраїль вивчить можливість постачання озброєнь Україні

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Ізраїль вивчить можливість постачання озброєнь Україні
фото з відкритих джерел

Вирішення цього питання має відповідати національним інтересам країнам

Прем’єр міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в черговий раз не виключив можливості надання Україні зброї. Про це він розповів в ефірі французького телеканалу LCI.

«Я вивчу це питання і дам на нього найкращу відповідь… Ми вивчаємо це питання відповідно до наших національних інтересів», – пояснив Біньямін Нетаньяху.

Нагадаємо, що раніше, спілкуючись з журналістами CNN, очільник ізраїльського уряду сказав, що думає над наданням Україні системи протиповітряної оборони (ППО) «Залізний купол». До того офіційний Єрусалим наполягав на тому, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

Щодо нового інтерв’ю Нетаньяху, то прем’єр міністр Ізраїлю нагадав: питання зброї для України було проаналізовано та відкинуто попереднім ізраїльським урядом. До речі про попередній уряд. У суботу, 4 лютого, колишній прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет обнародував своє велике п’ятигодинне інтерв’ю. У ньому експосадовець розповів про спілкування з Володимиром Путіним у перші дні війни Росії проти України. «Я знав, що Зеленський під загрозою, у бункері… Я сказав йому (Путіну — прим. ред): «Ти збираєшся вбити Зеленського?». Він відповів: «Я не буду вбивати Зеленського», — згадує Беннет розмову, яка відбулася 5 березня 2022 року. Він стверджує, що одразу ж зателефонував Володимиру Зеленському із цією новиною. І тільки після цього президент України «пішов до свого кабінету і зробив у кабінеті селфі, сказавши «Я не боюся».

Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу озброєння Україна

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