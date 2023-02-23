Наступ Росії на Донбасі не має успіху: аналітики ISW назвали причини

Російські сили віддають перевагу Бахмутському та Лиманському напрямках

Росії бракує бойової потужності та ресурсів, необхідних для підтримки її нових наступальних операцій в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики звернули увагу на повідомлення української військової розвідки. Так, представник Головного управління військової розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що на початку лютого російські війська активізували наступальні операції щонайменше на чотирьох-п’яти напрямках у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, але поки не досягли значних результатів. Російські війська зосереджують зусилля на захопленні Куп'янська, Лимана, Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки та Вугледара.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що російський наступ настільки неефективний, що його майже непомітно, і зазначив, що російські війська розподіляли снаряди та боєприпаси для підтримки наступу на Бахмутському, Лиманському та Вугледарському напрямках. Аналітики зазначили, що ця заява збігається з їхньою оцінкою про те, що російські сили віддають перевагу Бахмутському та Лиманському напрямках і ще не здійснили значного поштовху для наступу в районах на захід від Донецька.

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За словами Буданова, запаси російської артилерії скоротилися до 30% від загальної кількості снарядів. Він заявив, що Росія імпортувала пробну партію артилерійських снарядів з Ірану і зараз намагається закупити ще одну партію з 20 тис. снарядів. Буданов також зазначив, що російська тактика навколо Бахмута та Вугледара значною мірою змінилася від артилерійських і механізованих атак до піхотних штурмів через брак снарядів і бронетехніки. Крім того, він повідомив, що Росія направила на передову понад 90% з 316 тис. мобілізованого персоналу, що додатково підтверджує оцінки Заходу та ISW про те, що російські сили не мають значних невикористаних боєздатних резервів.

За словами Буданова, заявлена Кремлем мета виробляти 800 танків на рік є нереальною. Також він заявив, що Росія може виробляти лише 40 крилатих ракет на місяць, які вони витрачають за один раунд ракетних ударів. Росія вже втратила щонайменше 1500 танків і, можливо, навіть 2000, як раніше повідомляв ISW.

Ключові висновки ISW:

Президент Росії Володимир Путін 22 лютого відновив свій імперіалістичний наратив про те, що Росія бореться за «історичні кордони» Росії, наратив, який він аналогічно озвучив у своїй промові перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року.

Промова Путіна також відбулася після його указу від 21 лютого про скасування його указу від травня 2012 року про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови.

Представники української розвідки продовжують оцінювати, що Росії бракує бойової потужності та ресурсів, необхідних для підтримки її нових наступальних операцій в Україні.

Фінансист «групи Вагнера» Євгеній Пригожин прямо звинуватив міністерство оборони Росії у поганому поводженні з силами «Вагнера», викликавши інтенсивну реакцію в інформаційному просторі та підтримавши попередні оцінки ISW про зростаючий розрив між «Вагнером» і міноборони.

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що уряд США стурбований можливим зміцненням російсько-китайських відносин.

Ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ-Лиман.

Деякі російські джерела спростували інші російські заяви про активізацію наступальних дій на заході Луганської області.

Російські війська продовжували здійснювати наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та закріпили незначні територіальні завоювання навколо Бахмута.

Російська та окупаційна влада продовжує публічно заявляти, що російські війська зосереджені на оборонних операціях у східній (лівобережній) Херсонській області та Криму.

Співробітники розвідки США заявили, що президент Росії Володимир Путін може мобілізувати значно більше російського персоналу.

Як повідомлялося, у четвер, 23 лютого, Генеральна асамблея ООН готова ухвалити резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, у якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту Організації Об'єднаних Націй.