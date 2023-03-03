США наклали санкції проти 37 компаній, у тому числі з Росії

Найбільше обмеження зачепили китайські підприємства

Міністерство торгівлі США запровадило санкції щодо 37 компаній. Серед них фірми з Росії, Білорусі та Китаю. Про це повідомило бюро Міністерства торгівлі США.

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Із російських компаній під обмеження потрапила DMT Electronics, яка, згідно з відкритими даними, є постачальником електронних компонентів та контрольно-вимірювального обладнання.

Крім того, до санкційного списку ввійшла білоруська компанія DMT Trading LLC.

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Зазначається, що найбільше обмеження зачепили підприємства з Китаю (28 фірм), Пакистану та М'янми.

«У цьому переліку містяться юридичні особи, щодо яких є розумні підстави вважати, що вони залучені до діяльності, яка суперечить інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США», – йдеться в повідомленні американського відомства.

Нагадаємо, що США закликали союзників накласти санкції на Китай, якщо той надасть зброю Росії.

Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пояснив, чому не час послаблювати санкційний тиск на Росію.

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До слова, Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в РФ.