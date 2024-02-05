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Тайвань ввів санкції проти компанії РФ, яка імпортувала тайванські верстати для виробництва зброї

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Тайвань ввів санкції проти компанії РФ, яка імпортувала тайванські верстати для виробництва зброї
Мінекономіки Тайваню також посилило штрафи за нелегальний експорт до Росії та Білорусі
фото з відкритих джерел

Уряд Тайваню просить свої компанії дотримуватися заборони на постачання високотехнологічного обладнання до Росії

Влада Тайваню запровадила санкції проти російської компанії iMachine, яку підозрюють у тому, що вона через треті країни експортувала до РФ високотехнологічні тайванські верстати. Росія могла використовувати верстати виробництві зброї. Про це повідомляє Мінекономіки Тайваню.

Як зазначається, рішення було прийнято на підставі повідомлень ЗМІ про те, що російський виробник зброї використав схему постачання верстатів до РФ через треті країни. У зв’язку з цим Мінекономіки Тайваню заявило, що воно додало російську компанію iMachine, причетну до цієї справи, до санкційного списку. Усім компаніям Тайваню заборонено здійснювати ділову діяльність з цією російською фірмою.

В Мінекономіки нагадали, що для підтримки санкційного режиму проти РФ у 15 разів збільшили штрафи для компаній, які через треті країни можуть постачати товари до РФ.

Мінекономіки Тайваню також посилило штрафи за нелегальний експорт до Росії та Білорусі. Штраф зріс у 15 разів до 1 мільйона юанів (близько $32 тисяч).

У відомстві кажуть, що продовжують включати у перелік компанії з РФ, яким заборонено експортувати товари з Тайваню. Наразі таких суб’єктів налічується 1900.

Раніше повідомлялося, що з моменту російського вторгнення в Україну Тайвань став найбільшим постачальником металообробних верстатів до Росії, поставивши через Туреччину обладнання на суму $29 млн, незважаючи на проукраїнську позицію Тайваню. Ці верстати життєво необхідні російській військовій промисловості для виробництва високоточної зброї, але санкції не обмежують експорт більшості тайванських верстатів. Компоненти, виготовлені в Тайвані, становили практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців минулого року, в той час як продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість.

Теги: санкції Тайвань

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