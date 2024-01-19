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Bloomberg: Китай почав активно скуповувати російську нафту через суперечки з Іраном

Діана Гасюк
glavcom.ua
Bloomberg: Китай почав активно скуповувати російську нафту через суперечки з Іраном
фото з відкритих джерел

Переробники нафти в провінції Шаньдун звернулися за ESPO, оскільки іранські продавці наполягають на вищих цінах

Приватні китайські нафтопереробні заводи активно скуповують російську нафту марки ESPO швидше, ніж зазвичай, через торгові суперечки з іранськими продавцями щодо цін. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами трейдерів, які попросили не називати їхні імена через непублічність інформації, вантажі лютневих поставок – до 3,8 млн тонн – були розпродані впродовж перших двох тижнів січня. Росія знизила ціни на ESPO з Сибіру, що зробило торгівлю більш привабливою для незалежних китайських нафтопереробників.

Переробники, що розташовані головним чином в провінції Шаньдун, виявили інтерес до закупівлі ESPO через те, що, за словами трейдерів, іранські продавці встановлюють вищі закупівельні ціни. Навіть при тому, що нафта від іранських виробників з Перської затоки залишається однією з найдешевших у світі, наразі угоди не укладаються.

Китайські заводи, на які припадає більше чверті нафтопереробних потужностей країни, уже давно отримують вигоду від своєї готовності купувати нафту, якої уникають інші покупці, що остерігаються потенційних санкцій з боку країн Заходу. Водночас, попит на венесуельську нафту зріс після скасування санкцій з боку США, а крок Ірану відповідає загальному зростанню цін на нафту з обмеженим доступом.

«Таке зростання цін підвищило привабливість ESPO, який і без того був популярним сортом серед китайських трейдерів завдяки відносно низькій вартості та короткій відстані транспортування. Згідно з зібраними агентством Bloomberg даними відстеження суден, у грудні понад 90% танкерів, що перевозили нафту марки ESPO, прямували до Китаю», – йдеться у повідомленні.

Раніше у січні приватні нафтопереробні компанії Китаю отримали від уряду величезну квоту на імпорт нафти, що дозволило їм вільно формувати плани закупівель і видобутку на період до року.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть. 

Зазначимо, імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) до країни з наступного року. Гельсінкі не планують очікувати, доки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.

До слова, у Європейському Союзі досягли попередньої політичної згоди щодо газового регулювання, яке дозволяє країнам-членам забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, країни Європейського союзу мають намір скоротити імпорт російського природного газу до 40–45 млрд куб. м.  

Теги: нафта росія санкції Китай імпорт

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