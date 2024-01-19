Bloomberg: Китай почав активно скуповувати російську нафту через суперечки з Іраном

Переробники нафти в провінції Шаньдун звернулися за ESPO, оскільки іранські продавці наполягають на вищих цінах

Приватні китайські нафтопереробні заводи активно скуповують російську нафту марки ESPO швидше, ніж зазвичай, через торгові суперечки з іранськими продавцями щодо цін. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами трейдерів, які попросили не називати їхні імена через непублічність інформації, вантажі лютневих поставок – до 3,8 млн тонн – були розпродані впродовж перших двох тижнів січня. Росія знизила ціни на ESPO з Сибіру, що зробило торгівлю більш привабливою для незалежних китайських нафтопереробників.

Переробники, що розташовані головним чином в провінції Шаньдун, виявили інтерес до закупівлі ESPO через те, що, за словами трейдерів, іранські продавці встановлюють вищі закупівельні ціни. Навіть при тому, що нафта від іранських виробників з Перської затоки залишається однією з найдешевших у світі, наразі угоди не укладаються.

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Китайські заводи, на які припадає більше чверті нафтопереробних потужностей країни, уже давно отримують вигоду від своєї готовності купувати нафту, якої уникають інші покупці, що остерігаються потенційних санкцій з боку країн Заходу. Водночас, попит на венесуельську нафту зріс після скасування санкцій з боку США, а крок Ірану відповідає загальному зростанню цін на нафту з обмеженим доступом.

«Таке зростання цін підвищило привабливість ESPO, який і без того був популярним сортом серед китайських трейдерів завдяки відносно низькій вартості та короткій відстані транспортування. Згідно з зібраними агентством Bloomberg даними відстеження суден, у грудні понад 90% танкерів, що перевозили нафту марки ESPO, прямували до Китаю», – йдеться у повідомленні.

Раніше у січні приватні нафтопереробні компанії Китаю отримали від уряду величезну квоту на імпорт нафти, що дозволило їм вільно формувати плани закупівель і видобутку на період до року.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть.

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Зазначимо, імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) до країни з наступного року. Гельсінкі не планують очікувати, доки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.

До слова, у Європейському Союзі досягли попередньої політичної згоди щодо газового регулювання, яке дозволяє країнам-членам забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, країни Європейського союзу мають намір скоротити імпорт російського природного газу до 40–45 млрд куб. м.