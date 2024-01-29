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Посли ЄС підтримали використання заморожених активів РФ на користь України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Посли ЄС підтримали використання заморожених активів РФ на користь України
фото з відкритих джерел

Посли Євросоюзу своїм рішенням дозволили переказати доходи від російських активів на окремий рахунок

Постійні представники країн Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це повідомляє головування Бельгії у Раді Європейського союзу та кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

У бельгійському головуванні зазначили без подробиць, що посли ЄС «погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків, пов'язаних зі знерухомленими активами, для підтримки відновлення України».

Водночас Рікард Йозвяк уточнив, що посли Євросоюзу своїм рішенням дозволили переказати доходи від російських активів на окремий рахунок.

«Тепер залишилося домовитися про наступний крок – фактичне відправлення грошей в Україну», – додав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 січня, Рада ЄС продовжила на пів року економічні санкції проти Росії за її збройну агресію проти України. 

Нагадаємо, раніше Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію активів РФ.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Нагадаємо, США мають намір виділити Україні допомогу в розмірі майже $12 млрд, яку спрямують на підтримку економіки країни.

До слова, представник міноборони США генерал-майор Пет Райден заявив, що існує реальна загроза поразки України у війні в разі, якщо вона не отримує підтримку Заходу.

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Теги: Україна росія законопроєкт Міноборони санкції Адміністрація Президента

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