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Колишня прем'єрка Британії таємно просувала продаж військової техніки до КНР – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Колишня прем'єрка Британії таємно просувала продаж військової техніки до КНР – Politico
Екс-прем'єрка Британії отримала нові політичні звинувачення
фото із відкритих джерел

Ліз Трасс таємно просила міністра у справах бізнесу та торгівлі Кемі Бейднока «пришвидшити» оборонний експорт до Китаю

Колишня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс таємно лобіювала інтереси Пекіна в уряді, щоб прискорити продаж оборонної техніки Китаю. Про це пише видання Politico. Таким чином, Трас, яка займає жорстку позицію щодо КНР, намагалася уникнути втрати британською фірмою мільйонів прибутку.

Видання наводить лист від 15 серпня 2023 року, в якому Трасс просить міністра у справах бізнесу та торгівлі Кемі Бейднока сприяти виробнику військової техніки у продажу озброєнь Китаю. При цьому британська влада заблокувала постачання Пекіну компанією Richmond Defense Systems обладнання для розмінування. Фірма розташовується у виборчому окрузі Трас у графстві Норфолк. Експерти кажуть, що це обладнання може бути використане Пекіном для вторгнення на Тайвань.

Жорстка позиція Трасс щодо Китаю була центральною для її політичного бренду як під час її роботи в уряді – як міністра закордонних справ Великої Британії, так і в якості прем’єр-міністра – і згодом як члена парламенту після її різкої відставки з Даунінг-стріт. У травні 2023 року Трасс навіть прилетіла на Тайвань, щоб виступити з промовою, закликаючи свого наступника на посаді прем’єр-міністра Ріші Сунака класифікувати Китай як «загрозу» національній безпеці Великої Британії. Вона описала острів як «передовий глобальної битви за свободу» проти Китаю. 

Раніше у 2023 році, у своїй першій промові після відставки з поста прем’єр-міністра, Трасс закликала Тайвань отримати більше зброї, щоб захистити себе від зростаючої загрози вторгнення. Але у своєму листі до Кемі Бейднока,  Трасс попереджала, що блокування британській фірмі продажу військового обладнання Китаю «означатиме втрату майбутніх продажів, які сягатимуть мільйонів».

За даними авторів матеріалу, Трас виклала аргументи фірми, а також попросила прискорити отримання ліцензії виробника. При цьому вона наголосила, що заборона на продаж військової техніки Китаю означала б втрату майбутніх продажів на мільйони для компанії. Прес-секретар Трасс наполягає, що вона просто виконувала свою роботу як депутат від Південно-Західного Норфолка. «Ліз завжди розглядає справи виборців у державних департаментах і стежить за тим, щоб отримати від них потрібні відповіді», – сказав речник.

Але депутати не зобов’язані виконувати запити всіх виборців – і експерти та високопоставлені члени британського парламенту від Торі кажуть, що втручання Трасс могло загрожувати національним інтересам як Тайваню, так і Великої Британії.

У виданні також наголосили, що Трас відома жорсткою позицією щодо КНР. Британська посадовиця називала себе «найвідомішим яструбом щодо Китаю на лаві консерваторів».

Раніше Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

«Ми є одним із найзначніших прихильників України, особливо коли йдеться про надання військової допомоги. Я радий бути тут сьогодні, щоб оголосити про збільшення допомоги, яку ми надаємо», – заявив він. За словами британського прем'єра, допомога, яку вже надав Лондон, розрахована до початку цього року.Прем’єр зазначив, що збільшення військової допомоги свідчить про серйозність ситуації та рішучість Британії підтримати Україну.

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Теги: міністр Ріші Сунак Ліз Трасс втрати влада Тайвань розмінування Китай експорт депутат блокування

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