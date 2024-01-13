Байден прокоментував результати виборів на Тайвані

Американський лідер відповів, чи підтримують США незалежність Тайваню

Сполучені Штати Америки не підтримують незалежність Тайваню, після того як тамтешні виборці дали відсіч Китаю і висунули правлячу партію на третій термін. Про це заявив президент США Джо Байден, передає Reuters.

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«Ми не підтримуємо незалежність...», – виголосив Байден, коли його запитали про реакцію на сьогоднішні вибори на Тайвані.

За кілька годин до відкриття виборчих дільниць Вашингтон попередив, що «було б неприйнятним» втручання будь-якої країни у вибори.

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Як зазначає видання, Тайвань, на який сусідній Китай претендує як на свою власний, став прикладом демократичного успіху після проведення перших прямих президентських виборів 1996 року, що стало кульмінацією десятиліть боротьби з авторитарним правлінням і воєнним станом.

При цьому Сполучені Штати є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, попри відсутність офіційних дипломатичних зв'язків із островом.

Нагадаємо, що у сьогоднішніх виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова, прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП).

На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховувала занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема, Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.

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Лай Цінде – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат. Він заявив, що прихильний до захисту Тайваню від загроз і залякування з боку материкового Китаю. Цінде має намір зберегти для острова «status-quo» та використовувати діалог замість конфронтації.

Відомо, що 11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу на майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.