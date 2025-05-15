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Власники квартир у Києві отримали в травні донарахування за опалення... за останні два роки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Власники квартир у Києві отримали в травні донарахування за опалення... за останні два роки
фото: Уніан

Власники квартир будинку на столичних Позняках отримали у платіжках за комуналку неприємний сюрприз

Мешканці одного з будинків у Дарницькому районі столиці у травні 2025 року отримали рахунки за комунальні послуги з несподіваними донарахуваннями за опалення, що охоплюють останні два роки. Про це «Главкому» повідомили самі мешканці.

З наданої платіжки можна побачити, що донарахування за надання послуг з теплопостачання становить 685,26 грн.

Платіжка, надана читачем
Платіжка, надана читачем
фото: glavcom.ua

Звернувшись за роз'ясненнями щодо завищеної суми у платіжці до Центру комунального власник квартири отримав відповідь, що донарахування пов'язані з перерозподілом обсягів споживання теплової енергії за період з 1 квітня 2023 року до 31 березня 2025 року.

«Через незалежні від виконавця послуг причини, а саме: надання нових даних (встановлення засобів обліку теплової енергії в деяких квартирах, зміна опалювальної площі, несвоєчасне (некоректне) надання споживачами показань індивідуальних засобів обліку теплової енергії), упродовж усього періоду нарахувань за послугу з постачання теплової енергії постійно здійснюються перерахунки з урахуванням нових даних», – заявили у Центрі комунального сервісу. 

Відповідно, як зазначили у Центрі, у квітні 2025 року у зазначеному будинку було проведено перерозподіл обсягів споживання теплової енергії за період з 01.04.2023 до 31.03.2025, у зв’язку із чим виконано коригування плати для мешканців усього будинку № _ по вул. Драгоманова за послугу з постачання теплової енергії.

«Зокрема, по Вашому особовому рахунку № ______ на загальну суму 685,26грн. (донараховано), результати якого було відображено у рахунку-повідомленні за квітень 2025 року в графі «Перерахунок», – додали у ЦКС.

У Центрі комунального сервісу також нагадали про обов'язок споживачів щомісяця передавати показання лічильників. Відповідно до правил, у разі ненадання показань протягом трьох місяців, нарахування здійснюються за середнім споживанням. Після отримання фактичних даних проводиться коригування плати.

Відповідь Центру комунального сервісу на запит читача «Главкома»
Відповідь Центру комунального сервісу на запит читача «Главкома»
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, «Київтеплоенерго» 28 березня завершило відключення опалення для житлового фонду столиці

До слова, зростання боргів за опалення в Києві досягло 8 млрд грн. Більшість боргу припадає на власників елітної нерухомості, а «Київтеплоенерго» посилює боротьбу з неплатниками, подаючи судові позови. Мешканці можуть уникнути санкцій, реструктуризувавши борг у Центрі комунального сервісу.  

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Теги: опалення тарифи Київ

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