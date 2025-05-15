Власники квартир у Києві отримали в травні донарахування за опалення... за останні два роки

Власники квартир будинку на столичних Позняках отримали у платіжках за комуналку неприємний сюрприз

Мешканці одного з будинків у Дарницькому районі столиці у травні 2025 року отримали рахунки за комунальні послуги з несподіваними донарахуваннями за опалення, що охоплюють останні два роки. Про це «Главкому» повідомили самі мешканці.

З наданої платіжки можна побачити, що донарахування за надання послуг з теплопостачання становить 685,26 грн.

Платіжка, надана читачем фото: glavcom.ua

Звернувшись за роз'ясненнями щодо завищеної суми у платіжці до Центру комунального власник квартири отримав відповідь, що донарахування пов'язані з перерозподілом обсягів споживання теплової енергії за період з 1 квітня 2023 року до 31 березня 2025 року.

«Через незалежні від виконавця послуг причини, а саме: надання нових даних (встановлення засобів обліку теплової енергії в деяких квартирах, зміна опалювальної площі, несвоєчасне (некоректне) надання споживачами показань індивідуальних засобів обліку теплової енергії), упродовж усього періоду нарахувань за послугу з постачання теплової енергії постійно здійснюються перерахунки з урахуванням нових даних», – заявили у Центрі комунального сервісу.

Відповідно, як зазначили у Центрі, у квітні 2025 року у зазначеному будинку було проведено перерозподіл обсягів споживання теплової енергії за період з 01.04.2023 до 31.03.2025, у зв’язку із чим виконано коригування плати для мешканців усього будинку № _ по вул. Драгоманова за послугу з постачання теплової енергії.

«Зокрема, по Вашому особовому рахунку № ______ на загальну суму 685,26грн. (донараховано), результати якого було відображено у рахунку-повідомленні за квітень 2025 року в графі «Перерахунок», – додали у ЦКС.

У Центрі комунального сервісу також нагадали про обов'язок споживачів щомісяця передавати показання лічильників. Відповідно до правил, у разі ненадання показань протягом трьох місяців, нарахування здійснюються за середнім споживанням. Після отримання фактичних даних проводиться коригування плати.

Відповідь Центру комунального сервісу на запит читача «Главкома» фото: glavcom.ua

Нагадаємо, «Київтеплоенерго» 28 березня завершило відключення опалення для житлового фонду столиці.

До слова, зростання боргів за опалення в Києві досягло 8 млрд грн. Більшість боргу припадає на власників елітної нерухомості, а «Київтеплоенерго» посилює боротьбу з неплатниками, подаючи судові позови. Мешканці можуть уникнути санкцій, реструктуризувавши борг у Центрі комунального сервісу.