Ляльки Барбі стали жертвою тарифів Трампа

Близько 40% іграшок Mattel виробляються в Китаї, на які адміністрація Трампа запровадила 145% тарифи

Тарифи Трампа змушують виробника Барбі піднімати ціни

Американський гігант з виробництва іграшок Mattel, відомий завдяки культовій ляльці Барбі, оголосив про плани підвищити ціни на свою продукцію в Сполучених Штатах. Це рішення стало наслідком запровадження високих тарифів на товари, які були вироблені в Китаї та інших країнах, ініційованих президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mattel.

У своїй заяві компанія також скасувала свої фінансові прогнози на 2025 рік, пояснивши це «мінливим тарифним ландшафтом США», який ускладнює прогнозування споживчих витрат.

Зазначається, що близько 40% іграшок Mattel виробляються в Китаї, на які адміністрація Трампа запровадила 145%, звинувачуючи Пекін у нечесній торговельній практиці щодо США.

Виробник іграшок повідомив, що планує перенести частину свого виробництва з Китаю для диверсифікації ланцюга поставок та мінімізації впливу тарифів. Водночас компанія буде «вживати цінових заходів у своєму американському бізнесі» там, де це буде необхідно.

Як зазначає The Guardian, минулого тижня Дональд Трамп, заявив про побоювання щодо зростання цін та дефіциту товарів внаслідок його «взаємних тарифів».

«Ну, можливо, у дітей буде дві ляльки замість 30, і, можливо, ці дві ляльки коштуватимуть на пару доларів більше, ніж зазвичай», – заявив Трамп.

Його зауваження відбулися наступного ранку після того, як Міністерство торгівлі повідомило, що економіка США скоротилася на 0,3% у річному обчисленні протягом першого кварталу.

Нагадаємо, американські рітейлери дедалі більше занепокоєні тим, що торгова війна президента США Дональда Трампа та зростаюча нестабільність призведуть до порожніх полиць і підвищення цін, оскільки імпорт з Китаю фактично зупиняється.

Так, генеральні директори Walmart, Target та Home Depot минулого тижня на приватній зустрічі попередили Трампа про ймовірні перебої з поставками товарів і стрибки цін.

Президент Трамп, визнав, що нестача іграшок є можливою, оскільки його підвищення тарифів впливає на економіку: «Хтось сказав: «О, полиці будуть порожніми». Ну, можливо, у дітей буде дві ляльки замість тридцяти, і, можливо, ці дві ляльки коштуватимуть на пару доларів дорожче».

Його заява пролунала на тлі зростаючого занепокоєння, що сезон святкових покупок 2025 року буде суттєво порушений.