Трамп заявив, що Путін втомився від війни

Президент США натякнув, що має власний підхід до тиску на Росію

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що Путін втомився «від усього цього», передає «Главком».

Американський лідер повторив свої основні тези про російсько-українську війну. Він вкотре зазначив, що якби був президентом США, то війни б не сталось та знову заговорив, що у президента Володимира Зеленського немає карт.

Трамп також говорив про переговори в Стамбулі. Господар Білого дому підкреслив, що диктатор Путін не приїхав до Стамбула, бо його там не було та додав, що між українською та російською стороними багато ненависті.

Та припустив, що за його присутності переговори могли б пройти ефективніше. Також він висловився, що Путін не приїхав на переговори, але він умовно за столом та запевнив, що російський диктатор хотів їх.

Серед іншого, Трамп сказав, що Путін «не виглядає добре» і «втомився від усього цього». Водночас президент США натякнув, що має власний підхід до тиску на Росію і міг би досягти кращих результатів через особистий авторитет та прямі переговори.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним «якомога швидше» під час сьогоднішньої ділової зустрічі в Абу-Дабі.

До слова, президент США Дональд Трамп також заявив, що зрушень у мирних переговорах не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимир Путіним.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.