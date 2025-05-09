Трамп закликав до 30-денного перемир'я між Україною та Росією
Трамп підкреслив, що переговори з Росією та Україною за посередництва Вашингтона тривають
Президент США Дональд Трамп знову закликав до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню між Україною та Росією терміном на 30 днів, повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соціальній мережі Truth Social.
Трамп підкреслив, що переговори зі сторонами за посередництва Вашингтона тривають. Він заявив про підтримку безумовного 30-денного перемир’я, яке, на його думку, повинно стати кроком до досягнення мирної угоди.
«Сподіваємося, що прийнятне припинення вогню буде дотримано, і обидві сторони нестимуть відповідальність за дотримання святості цих переговорів», – написав Трамп.
У разі порушення домовленостей США разом із партнерами готові ввести нові санкції. Американський лідер також зазначив, що щотижня гинуть тисячі молодих солдатів, і наголосив на необхідності зупинити кровопролиття.
«Як президент, я прагну забезпечити мир між Росією та Україною разом із європейськими країнами. І це буде стійкий мир», – заявив Трамп.
Він додав, що перемир’я має стати основою для укладення мирної угоди, і підкреслив свою готовність негайно долучитися до процесу, якщо в цьому буде потреба.
Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
Трамп та Зеленський обговорили конкретні кроки, які можуть бути зроблені в подальшому заради досягнення миру. Американський президент цікавився ситуацією на полі бою та був коротко проінформований.
«Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню», – зазначив Зеленський.
Коментарі — 0