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«Ми змусимо їх заплатити». Трамп пригрозив Іспанії покаранням

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Ми змусимо їх заплатити». Трамп пригрозив Іспанії покаранням
Трамп неодноразово критикував Іспанію за спроби уникнути нового цільового показника НАТО в 5%
фото: SplashNews.com/Vida Press

Американський лідер пообіцяв, що Іспанія отримає від США жорсткішу торговельну угоду, ніж інші країни ЄС

Президент США Дональд Трамп погрожує покарати Іспанію після того, як прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що його країна могла б виконати свої зобов'язання перед НАТО, витративши набагато менше нового цільового показника альянсу. Про це повідомляють El País і The Guardian, пише «Главком».

Трамп неодноразово критикував Іспанію за спроби уникнути нового цільового показника в 5%, заявляючи, що він «змусить її заплатити подвійно» за допомогою торгових заходів та погрожуючи взяти переговори під особистий контроль. «Я вважаю, що те, що вони зробили, є жахливим. Знаєте, у них (в Іспанії – «Главком») справи йдуть дуже добре. І ця економіка може впасти, якщо трапиться щось погане», – сказав Трамп.

Глава Сполучених Штатів додав, що Іспанія отримає від Америки жорсткішу торговельну угоду, ніж інші країни Європейського Союзу. «Ви (Іспанія – «Главком») єдина країна, яка не сплачує. Я не знаю, у чому проблема. Гадаю, це ганьба. Ми збираємось вам це компенсувати. Знаєте, ми ведемо переговори про торгівельну угоду з Іспанією. Ми змусимо їх заплатити вдвічі більше. І я справді серйозний», – сказав він. «Я люблю Іспанію. У мене так багато людей з Іспанії, це чудове місце, і вони чудові люди», – додав американський лідер.

Трамп додав, що особисто проведе переговори з владою Іспанії. «Я збираюся зробити це сам. Вони заплатять більше грошей у такий спосіб. Ви повинні сказати їм, щоб вони змінили свою думку та заплатили. Ви репортер, скажіть їм, щоб вони змінили свою думку, вони мають приєднатися до всіх країн, які сплачують 5%»,– сказав голова Білого дому репортеру з Іспанії.

До слова, під час саміту НАТО в Гаазі президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, висловивши йому прихильність та охарактеризувавши як «дуже приємну» людину. Водночас він зайняв жорсткішу позицію щодо Росії. Financial Times пише, що президент США коливався у своєму ставленні до російських та українських колег, кульмінацією чого стала сварка в Овальному кабінеті із Зеленським у лютому, після якої Вашингтон тимчасово призупинив свою військову та розвідувальну допомогу Києву.

Нагадаємо, 24-25 червня у нідерландському місті Гаага пройшов саміт НАТО. Численні заяви від світових лідерів вже пролунали на підтримку України. Водночас Bloomberg пише, що в офіційній заяві за підсумками саміту згадки про Росію були ретельно вивірені.

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Теги: НАТО Педро Санчес Іспанія Дональд Трамп тарифи

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