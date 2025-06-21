Чи вистоїть Україна без Америки? Зеленський прокоментував задум Путін

Президент України: «Путін дуже хоче, щоб ми були без Америки»

Російський диктатор Володимир Путін дуже хоче, щоб Україна залишилася без підтримки Сполучених Штатів. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами глави України, для президента США Дональда Трампа питання конфлікту між Ізраїлем та Іраном пріоритетніше, ніж агресія РФ проти України. Водночас Москва не зможе підтримувати Тегеран через брак ресурсів.

«Русскіє» не зможуть реально підтримувати Іран, бо сильонок у них немає. Але будуть зображати, що намагаються. І це також знак, я думаю, президенту Трампу. І дуже не хочеться, щоб він домовлявся з «русскіми» на фоні цього не в наш бік. Тому, ще раз підкреслюю, з нашого боку ми даємо сигнали і хочемо, щоб нічого не було залаштунками, щоб президент Трамп обрав історично правильний крок. Тому що історично правильно бути з нами. Тому що Путін агресор. І в будь-якому випадку агресор програє», – каже він.

Як зазначив глава нашої держави, Україні важливо зберегти підтримку Америки, оскільки без допомоги США ситуація «буде складною».

«Для нас пріоритетно зберегти підтримку Америки. Авжеж є європейські країни, які вже дали відповідні сигнали, що вони будуть з Україною навіть у найскладнішій ситуації. Найскладнішою, я вважаю ситуацію, без участі Америки. Ці люди будуть з нами і зроблять все, щоб Україна відчула, що вона не одна», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Лідери G7 використовували фразу «російська агресія» для опису війни в Україні з 2022 року. Торік у заяві до річниці вторгнення її вжили п’ять разів.

До слова, бюджет Сполучених Штатів на 2026 рік передбачатиме зниження військової допомоги Україні.