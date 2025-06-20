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Приїхав до України волонтером. Американець Фред Гранді загинув у Києві від російської атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Приїхав до України волонтером. Американець Фред Гранді загинув у Києві від російської атаки
Внаслідок однієї з наймасштабніших ракетно-дронових атак по Києву в ніч на 17 червня загинув громадянин США, волонтер Фред Гранді
фото: Остап Яриш/Facebook

Фред Гранді болісно сприймав зниження підтримки України з боку США та вирішив приїхати особисто, щоб допомагати

Громадянин США, який загинув внаслідок атаки Росії на Київ 17 червня, – митець зі штату Орегон Фред Гренді. Про це повідомдяє «Главком» із посиланням на  The New York Times. 

Повідомляється, що Фред Гранді народився в місті Грантс-Пасс, штат Орегон. Останні роки він займався виготовленням виробів із дерева та металу – створював вивіски, шпаківні, квіти.

За словами родини, він болісно сприймав зниження підтримки України з боку США та вирішив приїхати особисто, щоб допомагати.

«Він був людиною, яка так сильно хотіла щось змінити. Я розмовляла з ним близько п’яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що перебуває саме там, де йому слід бути. І він сподівається, що зможе залишитися ще на п’ять чи шість місяців і допомогти», – розповіла його 75-річна сестра Сієцька Рід, яка живе поблизу міста Бенд у штаті Орегон. 

До України він прибув у травні перед своїм 62-річчям. Його рідні додали, що в Україні він був волонтером, розбираючи завали після обстрілів. Фред Гренді був серед 28 людей, яких Росія вбила 17 червня.

Нагадаємо, більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. 18 червня о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи.  Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.  

До слова, посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва. Воно назвало російську атаку «безглуздим нападом». За словами дипломатів, дії Росії суперечать заклику американського президента Дональда Трампа зупинити вбивства та покласти край війні. Тим часом президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями через удар.

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Теги: росія Київ США ракетна атака

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