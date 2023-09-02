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Єврокомісія підготувала неприємний сюрприз для фінських рибалок: вдарить по економіці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Єврокомісія підготувала неприємний сюрприз для фінських рибалок: вдарить по економіці
Фінським рибалкам суттєво обмежать вилов риби
фото: РІА Новини

Заборона на риболовлю стане величезним ударом для економіки Фінляндії

 

Європейська комісія пропонує заборонити вилов салаки – балтійського оселедця – у прибережних водах Фінляндії. Це може серйозно вдарити по рибальському бізнесу у країні. Про це пише місцеве видання Yle.

Ці ж заходи мають на меті застосувати і щодо вилову лосося між Аландськими островами та протокою Норра-Кваркен. Але такі пропозиції шокували фінських рибалок, адже вони втратять більшу частину прибутку і будуть вимушені шукати інший заробіток

Європейська комісія збирається повністю заборонити цільовий вилов салаки (балтійського оселедця) у Фінляндії. Так, 28 серпня комісія представила доповідь про зміну квот на вилов риби у Балтійському морі наступного року. Під цільовим виловом мається на увазі вилов певного виду риб.

На салаку планується виділити лише невелику квоту, йдеться у пресрелізі Центральної спілки рибного господарства. «Це шок і катастрофа», – ділиться своїми переживаннями генеральний директор Фінської асоціації професійних рибалок Кім Йордас.

Єврокомісія у свою чергу, апелює скороченням нерестових популяцій салаки нижче граничних значень і невеликим розміром особин. Вона зайняла набагато жорсткішу позицію, ніж вчені Міжнародної ради з дослідження моря (ІКЕС). Вони запропонували скоротити квоту на вилов салаки наступного року на 20-40%. «Така заява – несподіванка для нас. Ми розуміли, що квоти знижуватимуться, але ця пропозиція  Єврокомісії – справжня катастрофа», – зазначив Йордас.

На думку Асоціації професійних рибалок, реалізація пропозиції означатиме, що на обідніх столах фінів більше не буде цьго виду риби, а рибалки отримають збитки. «Це означає, що салаки на ринках не буде, рибалки чекатимуть на роботу біля берега, а рибопереробні підприємства простоюватимуть», – упевнений Кім Йордас.

Обмеження будуть введені і на лов лосося

Крім цього, квота на вилов лосося буде скорочений на 15%. Лов лосося в Балтійському морі визначатиметься двома різними квотами: у Фінській затоці продовжиться без обмежень, а от у Ботнічній затоці буде обмежений. 

Спілка рибного господарства Фінляндії заявляє, що у разі набуття чинності ці пропозиції означитимуть скорочення як прибережного рибальства, так і рибальства у відкритому морі, а також пов'язаної з цим торгівлі та переробки риби по всьому узбережжю. Зокрема, це вплине на найважливіші рибальські райони Фінляндії між Аландськими островами та протокою Норра-Кваркен.

Квоти на вилов риби буде визначено Радою ЄС наприкінці жовтня. Нинішні пропозиції стосуються лише 2024 року, інформації щодо квот на наступні роки немає. 

Наразі Фінляндія готує відповідь на пропозицію Комісії. Глава відділу комерційного рибальства Рісто Лампінен з Міністерства сільського та лісового господарства Фінляндії каже, що заборона на риболовлю стане величезним ударом по комерційному рибальству в морських регіонах. Позиція Фінляндії буде підготовлена ​​наступного тижня, і її негайно має прокоментувати парламент. Крім того, наступного тижня також відбудеться зустріч організації Baltfish, яка займається питаннями рибальства у регіоні Балтійського моря. На зустрічі вдасться отримати інформацію щодо ставлення інших країн Балтійського моря до цих пропозицій.

За його словами, на цьому етапі неможливо передбачити, як Фінляндія зможе вплинути на ухвалення рішення. Певною мірою це залежить від того, що про це думають інші країни. «Для відповідності цілям Фінляндії в пропозиції доведеться багато чого змінити. Думаю, ця пропозиція не буде визнана розумною та іншими країнами ЄС», – вважає Лампінен.

Нагадаємо, Польща, Латвія та Литва повідомили про готовність закрити кордон із Білорусcю у разі виникнення «критичного інциденту» з найманцями ПВК «Вагнер», повідомляє Verkkouutiset. Фінський політик Ярно Лімнелл у зв'язку з цим закликає фінську владу бути готовими закрити кордон із Росією.

Доктор військових наук і депутат парламенту Фінляндії Ярно Лімнелл каже, що Фінляндії слід звернути пильну увагу на ситуацію з безпекою на східному кордоні.

Політик зазначає у соцмережі X (колишній Твіттер), що Польща, Латвія та Литва повідомили про готовність закрити кордон з Білорусією у разі виникнення «критичного інциденту» з найманцями «Вагнера».

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Теги: Єврокомісія Фінляндія рибальство риба парламент

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