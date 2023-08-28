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Загибель пілотів на Житомирщині: слідство розглядає три версії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загибель пілотів на Житомирщині: слідство розглядає три версії
Уламки літака, який зазнав зіткнення у небі над Житомирщиною
фото: Радіо Свобода

Попередня кваліфікація правопорушення – порушення правил польотів або підготовка до них

Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області, внаслідок чого загинули троє українських пілотів. Про це заявила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

Зазначається, що ДБР буде розслідувати всі деталі авіакатастрофи та обіцяє провести ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини трагедії. До розслідування залучаться фахівці з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

«Щодо можливих версій. Ви зазначали, що передня кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія – порушення при організації здійснення польотів», – сказала вона.

Сап'ян додала, що для того, аби довести одну з версій, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. Сюди входять і судово-медичні експертизи, і експертизи з дешифрації чорних скриньок. Загалом йдеться про комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

«Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть розуміння слідству як це відбулося. Але ми розуміємо, що від 25 числа до сьогоднішнього дня пройшло трішки часу. І зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір», – додала вона.

Нагадаємо, що на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд. 

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

До слова, відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.

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Теги: катастрофа літак Житомирщина ДБР пілот

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