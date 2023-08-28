Загибель пілотів на Житомирщині: слідство розглядає три версії

Попередня кваліфікація правопорушення – порушення правил польотів або підготовка до них

Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області, внаслідок чого загинули троє українських пілотів. Про це заявила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що ДБР буде розслідувати всі деталі авіакатастрофи та обіцяє провести ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини трагедії. До розслідування залучаться фахівці з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

«Щодо можливих версій. Ви зазначали, що передня кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія – порушення при організації здійснення польотів», – сказала вона.

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Сап'ян додала, що для того, аби довести одну з версій, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. Сюди входять і судово-медичні експертизи, і експертизи з дешифрації чорних скриньок. Загалом йдеться про комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

«Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть розуміння слідству як це відбулося. Але ми розуміємо, що від 25 числа до сьогоднішнього дня пройшло трішки часу. І зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір», – додала вона.

Нагадаємо, що на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд.

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

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До слова, відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.