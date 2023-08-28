Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи

Кількість перетинів кордону Росії та Фінляндії у 2023 році скоро сягне мільйона

Незважаючи на оголошені Фінляндією обмеження та підтримку України, у 2023 році східний кордон держави уже перетнули майже мільйон людей. Половина з них – громадяни країни-агресора. І перешкоджати цьому складно, повідомляє видання Yle.

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Східний кордон Фінляндії закрито. Такою є поширена думка – проте статистика цього не підтверджує. До кінця липня східний кордон країни перетнули 973,3 тис. осіб – тобто майже мільйон. Близько половини з них прибули з Росії, половина повернулися на свою батьківщину.

Зазначимо, що 2023 року робота східного кордону Фінляндії рідко привертала увагу громадськості. А ось Норвегія зіткнулася з критикою: країна, як і раніше, дозволяє росіянам в'їжджати за туристичними візами, незважаючи на війну в Україні.

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Однак до кінця липня кількість перетинів східного кордону Норвегії склала трохи менше ніж 40 тис., що мізерно мало порівняно з мільйоном Фінляндії, що перетнули кордон.

Активність на східному кордоні Фінляндії добре ілюструє різницю в кількості шенгенських віз, виданих країнами. Норвегія видала 3,9 тис. віз, а Фінляндія – аж 120 тис. Хоча слід зазначити, що більшість цих віз було видано ще до початку пандемії коронавірусу у 2019 році.

«Велика кількість виданих віз пов'язана з тим, що шенгенську візу можна оформити як багаторазову, і в такому разі вона буде дійсна максимум п'ять років. Деякі візи, видані до початку пандемії у 2019 році, як і раніше, є дійсними. Таких віз постійно стає все менше, але їхня велика кількість пов'язана саме з тим періодом», – говорить голова відділу імміграції міністерства закордонних справ Фінляндії Катья Луопаярві.

В'їзд громадян Росії також обмежили такі країни шенгенської зони, як Естонія, Латвія, Литва, Польща та Чехія. До позиції Норвегії у МЗС Фінляндії ставляться негативно. «Останнім часом у ЗМІ повідомляють, що росіяни потрапляють до Фінляндії через Норвегію. Цьому складно перешкоджати, оскільки росіяни прибувають до Норвегії на законних підставах, і подальші поїздки вже розглядаються як пересування в межах Шенгенської зони. Ми вважаємо ситуацію непростою і ведемо конструктивний діалог з Норвегією», – каже Катя Луопаярві.

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«У нас введені обмеження на національному рівні, за їх допомогою в'їзд росіян намагаються звести до мінімуму. Зрозуміло, що можливість росіян пересуватися всередині Шенгенської зони у багатьох викликає роздратування», – вважає Луопаярві.

Чи сподівається Фінляндія, що Норвегія перейде до тієї ж практики, що Фінляндія, країни Прибалтики, Польща та Чехія, тобто обмежить в'їзд громадян Росії до країни? «Дискусій з цього приводу не було. Швидше йдеться про те, що ми обмінюємося інформацією про ситуацію, що склалася, і ведемо діалог в атмосфері взаєморозуміння», – каже Луопаярві.

Держсекретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон заявляє, отримати росіянам візу у Норвегії так само складно, як і у Фінляндії.

«У нас у Норвегії лише один пункт пропуску з Росією. Перепон для отримання віз росіянам так само багато, як і у Фінляндії та більшості європейських країн. Поки що ми не внесли жодних серйозних змін, але у нас хороший діалог з Фінляндією, і це питання постійно обговорюється», – зазначає Петерссон.

За даними прикордонної служби Фінляндії, у період із січня по липень 2023 року понад 1300 росіян отримали відмову у в'їзді до країни. До яких груп належать росіяни, які в'їхали в країну, в прикордонній службі також не уточнюють. «Підстави, за яких дозволяється в'їзд у кожному випадку, окремо не фіксуються», – відповідає керівник Центру аналізу ситуації та ризиків Прикордонної служби Фінляндії полковник Мікко Лехмус.

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Нагадаємо, попри війну, ЄС гостинно «відкриває двері» росіянам. Країни Євросоюзу видали росіянам понад 94 тис. нових видів на тимчасове проживання у 2022 році. Про це пише NewsinFrance посилаючись на дані Євростату.

Йдеться про первинний вид на проживання (ВНП), під яким мається на увазі «будь-який дозвіл терміном дії не менше трьох місяців», що дозволяє іноземцю перебувати на території ЄС. Йдеться зокрема про довгострокові візи та інші імміграційні статуси, властиві конкретній державі.

Найбільше ВНП росіянам видали Німеччина – 16066, Іспанія – 12611 і Польща – 12277. Замикають п'ятірку Фінляндія – 8183 і Франція – 6874. Найменше видів на проживання громадяни Росії отримали в Румунії – лише 44.