Точка кипіння. Фінський парламентар закликав зачинити на замок кордон із Росією

Фінляндія стежить за ситуацією і має закрити східний кордон у разі потреби

Польща, Латвія та Литва повідомили про готовність закрити кордон із Білорусcю у разі виникнення «критичного інциденту» з найманцями ПВК «Вагнер», повідомляє Verkkouutiset. Фінський політик Ярно Лімнелл у зв'язку з цим закликає фінську владу бути готовими закрити кордон із Росією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Доктор військових наук і депутат парламенту Фінляндії Ярно Лімнелл каже, що Фінляндії слід звернути пильну увагу на ситуацію з безпекою на східному кордоні.

Політик зазначає у соцмережі X (колишній Твіттер), що Польща, Латвія та Литва повідомили про готовність закрити кордон з Білорусією у разі виникнення «критичного інциденту» з найманцями «Вагнера».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ситуація на кордоні кількох країн НАТО та Білорусі загострюється як через навмисні провокації, так і через неясне становище найманців «Вагнер». Нам також слід уважно стежити за ситуацією з безпекою на східному кордоні і бути готовими закрити кордон у разі потреби», – заявляє Лімнелл.

Прем'єр-міністр Польщі Маріуш Каміньський вимагав від влади Білорусі видворити зі своєї території солдатів ПВК «Вагнер» і відправити на батьківщину нелегалів, що поблизу польського кордону, кількість яких за останні місяці зросла.

Нагадаємо, незважаючи на оголошені Фінляндією обмеження та підтримку України, у 2023 році східний кордон держави уже перетнули майже мільйон людей. Половина з них – громадяни країни-агресора.

Східний кордон Фінляндії закрито. Такою є поширена думка – проте статистика цього не підтверджує. До кінця липня східний кордон країни перетнули 973,3 тис. осіб – тобто майже мільйон. Близько половини з них прибули з Росії, половина повернулися на свою батьківщину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Активність на східному кордоні Фінляндії добре ілюструє різницю в кількості шенгенських віз, виданих країнами. Норвегія видала 3,9 тис. віз, а Фінляндія – аж 120 тис. Хоча слід зазначити, що більшість цих віз було видано ще до початку пандемії коронавірусу у 2019 році.

До слова, про хвилю агресії з боку мігрантів на кордоні з Білоруссю повідомив агентству PAP уповноважений представник уряду Польщі Станіслав Жарін. За його словами, нелегальні мігранти закидають прикордонників камінням та знищують машини. Він звинуватив у кризі Москву та Мінськ.

«Наростає хвиля агресії на кордоні з Білоруссю. Польські патрулі закидають камінням. Ми стикаємося з гібридною операцією, що проводиться білоруською та російською сторонами», – вважає повноважний представник уряду з безпеки в інформаційному просторі Польщі Станіслав Жарін.

Жарін зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю вже кілька тижнів залишається дуже складною. «Ми стикаємося з високою інтенсивністю гібридної операції, яка розпочалася у 2021 році.