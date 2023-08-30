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Точка кипіння. Фінський парламентар закликав зачинити на замок кордон із Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Точка кипіння. Фінський парламентар закликав зачинити на замок кордон із Росією
Ситуація на кородні Фіндяндії стає загрозливою
фото: AFP

Фінляндія стежить за ситуацією і має закрити східний кордон у разі потреби

Польща, Латвія та Литва повідомили про готовність закрити кордон із Білорусcю у разі виникнення «критичного інциденту» з найманцями ПВК «Вагнер», повідомляє Verkkouutiset. Фінський політик Ярно Лімнелл у зв'язку з цим закликає фінську владу бути готовими закрити кордон із Росією.

Доктор військових наук і депутат парламенту Фінляндії Ярно Лімнелл каже, що Фінляндії слід звернути пильну увагу на ситуацію з безпекою на східному кордоні.

Політик зазначає у соцмережі X (колишній Твіттер), що Польща, Латвія та Литва повідомили про готовність закрити кордон з Білорусією у разі виникнення «критичного інциденту» з найманцями «Вагнера».

«Ситуація на кордоні кількох країн НАТО та Білорусі загострюється як через навмисні провокації, так і через неясне становище найманців «Вагнер». Нам також слід уважно стежити за ситуацією з безпекою на східному кордоні і бути готовими закрити кордон у разі потреби», – заявляє Лімнелл.

Прем'єр-міністр Польщі Маріуш Каміньський вимагав від влади Білорусі видворити зі своєї території солдатів ПВК «Вагнер» і відправити на батьківщину нелегалів, що поблизу польського кордону, кількість яких за останні місяці зросла.

Нагадаємо, незважаючи на оголошені Фінляндією обмеження та підтримку України, у 2023 році східний кордон держави уже перетнули майже мільйон людей. Половина з них – громадяни країни-агресора.

Східний кордон Фінляндії закрито. Такою є поширена думка – проте статистика цього не підтверджує. До кінця липня східний кордон країни перетнули 973,3 тис. осіб – тобто майже мільйон. Близько половини з них прибули з Росії, половина повернулися на свою батьківщину.

Активність на східному кордоні Фінляндії добре ілюструє різницю в кількості шенгенських віз, виданих країнами. Норвегія видала 3,9 тис. віз, а Фінляндія –  аж 120 тис. Хоча слід зазначити, що більшість цих віз було видано ще до початку пандемії коронавірусу у 2019 році.

До слова, про хвилю агресії з боку мігрантів на кордоні з Білоруссю повідомив агентству PAP уповноважений представник уряду Польщі Станіслав Жарін. За його словами, нелегальні мігранти закидають прикордонників камінням та знищують машини. Він звинуватив у кризі Москву та Мінськ. 

«Наростає хвиля агресії на кордоні з Білоруссю. Польські патрулі закидають камінням. Ми стикаємося з гібридною операцією, що проводиться білоруською та російською сторонами», –  вважає повноважний представник уряду з безпеки в інформаційному просторі Польщі Станіслав Жарін.

Жарін зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю вже кілька тижнів залишається дуже складною. «Ми стикаємося з високою інтенсивністю гібридної операції, яка розпочалася у 2021 році. 

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Теги: депутат Фінляндія кордон провокація ПВК «Вагнер» соцмережі

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