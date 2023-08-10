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Речник ЄС розповів, як світ намагається повернути зернову угоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Речник ЄС розповів, як світ намагається повернути зернову угоду
Стано висловив сподівання, що «рано чи пізно вдасться відродити зернову ініціативу»
фото з відкритих джерел

Зусилля щодо відновлення зернової угоди не припиняються і здійснюються за підтримки всієї міжнародної спільноти

Зусилля з відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи тривають і щодо повернення до цієї ініціативи є міжнародний консенсус. Про це заявив на брифінгу у четвер у Брюсселі речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано, передає Укрінформ.

«Зусилля, які докладає міжнародне співтовариство, ООН, за підтримки Туреччини, тривають. Я вважаю, що дійсно існує міжнародний консенсус в тому сенсі, що нам потрібно повернутися до Чорноморської ініціативи, тому що вона дуже важлива не лише для України, але й для продовольчих ринків загалом, а також для світових цін на продовольство. Тож це зусилля, які тривають безперервно», – сказав речник.

Стано висловив сподівання, що «рано чи пізно вдасться відродити цю ініціативу, тому що вона дуже важлива для всіх, особливо для населення, яке страждає від зростання цін» через дії Росії.

Речник Єврокомісії нагадав, що високий представник ЄС Жозеп Боррель раніше міністрам закордонних справ держав-членів надіслав лист із аргументами щодо відновлення зернової угоди та посилення тиску на Росії з цією метою.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від зернової угоди. Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що голос Бразилії має вирішальне значення щодо зернової угоди. Країна може змусити Росію повернутись до неї.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що має намір відродити зернову угоду в «розширеному масштабі», закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.

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Теги: зерно росія Європейський союз Єврокомісія

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