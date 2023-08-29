Авіатроща на Житомирщині: пілотам присвоєно військові звання посмертно

Загиблих пілотів представлено до державних нагород

Трьом пілотам, які трагічно загинули на Житомирщині 25 серпня цього року, присвоєно військові звання та представлено до державних нагород. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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«…Видав наказ про присвоєння військових звань: майору В’ячесляву Мінці – «підполковник»; майору Сергію Проказіну – «підполковник»; капітану Андрію Пільщикову – «майор». На жаль, посмертно», – йдеться у повідомленні Олещука.

Нагадаємо, на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд.

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Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи.

До слова, відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.