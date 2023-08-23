Фінляндія готує для України новий пакет допомоги: що увійде

Фінляндія продовжує непохитно підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть оборонне обладнання та боєприпаси. Про це повідомив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на пресконференції у Києві.

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Як зазначив премʼєр-міністр Фінляндії, його держава з самого початку рішуче засудила незаконну агресивну війну Росії проти України. Він запевнив, що Фінляндія продовжує непохитно підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

Так, загальна допомога Фінляндії Україні становить понад 1,7 млрд євро. Держава надала Україні 17 пакетів допомоги на оборонне обладнання загальною вартістю 1,2 млрд євро.

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Орпо повідомив, що уряд готує 18-йй пакет допомоги України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси. «Ми приймемо рішення і повідомимо про нього пізніше цього тижня», - сказав він.

Прем'єр зауважив що Фінляндія підтримує прагнення України до членства в ЄС і НАТО: «Український народ бореться за наші спільні цінності та за свободу. Україні місце на Заході - в Європейському Союзі та НАТО».

У Фінляндії також готують план реконструкції України у співпраці державного та приватного секторів.

«Тут ми використовуємо наше ноу-хау, особливо в зеленому переході, освіті, цифровізації та енергетичному секторі», - сказав прем’єр-міністр.