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Фінляндія готує для України новий пакет допомоги: що увійде

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінляндія готує для України новий пакет допомоги: що увійде
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що уряд готує 18-йй пакет допомоги Україні
фото скріншот відео

Фінляндія продовжує непохитно підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть  оборонне обладнання та боєприпаси. Про це повідомив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на пресконференції у Києві.

Як  зазначив премʼєр-міністр Фінляндії, його держава з самого початку рішуче засудила незаконну агресивну війну Росії проти України. Він запевнив, що Фінляндія продовжує непохитно підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

Так, загальна допомога Фінляндії Україні становить понад 1,7 млрд євро. Держава надала Україні 17 пакетів допомоги на оборонне обладнання загальною вартістю 1,2 млрд євро.

Орпо повідомив, що уряд готує 18-йй пакет допомоги України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси. «Ми приймемо рішення і повідомимо про нього пізніше цього тижня», - сказав він.

Прем'єр зауважив що Фінляндія підтримує прагнення України до членства в ЄС і НАТО: «Український народ бореться за наші спільні цінності та за свободу. Україні місце на Заході - в Європейському Союзі та НАТО».

У Фінляндії також готують план реконструкції України у співпраці державного та приватного секторів.

«Тут ми використовуємо наше ноу-хау, особливо в зеленому переході, освіті, цифровізації та енергетичному секторі», - сказав прем’єр-міністр.

Теги: Фінляндія держава боєприпаси суверенітет війна

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