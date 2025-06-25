Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти впали до мінімуму майже за чотири роки

Сума доходів від продажу сирої нафти та нафтопродуктів склала $16,5 млрд

Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти у квітні цього року впали до мінімального рівня за майже чотири роки. Це сталося через зниження цін на сиру нафту. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на статистичне управління королівства, передає «Главком».

За даними відомства, сума доходів від продажу сирої нафти та нафтопродуктів склала $16,5 млрд. Це приблизно на 21% менше, ніж торік, і на 7% менше порівняно з попереднім місяцем.

Причиною падіння цін стала низка факторів: заяви президента США Дональда Трампа про нові торговельні тарифи та повідомлення ОПЕК+ про прискорене збільшення видобутку нафти. Обидва фактори вплинули на світові ринки, спричинивши падіння цін.

Після різкого зниження ціна на нафту марки Brent стабілізувалася і нині торгується близько $68 за барель. Трейдери уважно стежать за геополітичними загрозами, які можуть вплинути на постачання.

Падіння цін на нафту чинить додатковий тиск на фінанси Саудівської Аравії, які й без того зазнають навантаження через великі витрати на програму «Бачення 2030», ініційовану наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом. Вартість в межах $65 загрожують Саудівській Аравії подальшим зростанням дефіциту бюджету, а також збільшенням потреб у фінансуванні та рівня державного боргу.

«Такий тиск є керованим у короткостроковій перспективі, враховуючи сильний баланс королівства та доступ до кредитів. Низькі ціни на нафту на довший час, найімовірніше, вимагатимуть перегляду планів видатків та впровадження заходів з фіскальної консолідації», – каже керівник відділу макроаналізу EFG Hermes Мохамед Абу Баша.

ОПЕК та її союзники мають зібратися на зустріч 6 липня, щоб ухвалити рішення щодо обсягів видобутку на серпень. Саудівське керівництво наполягає на подальшому прискореному збільшенні поставок нафти.

Нагадаємо, ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня за понад тиждень. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, що зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні з регіону.

Раніше «Главком» писав, що компанія Wafra Joint Operations оголосила про відкриття великого нового нафтового родовища в нейтральній зоні, розташованій між Саудівською Аравією та Кувейтом, що може суттєво вплинути на енергетичний потенціал обох країн.

До слова, у квітні міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдельазіз бен Салман оголосив про відкриття 14 нових покладів нафти та газу у Східній провінції королівства та у пустелі Руб-ель-Халі.