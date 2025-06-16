Країни Балтії готують свої лікарні до війни з РФ – Politico

Країни Балтії закуповують мобільні госпіталі, які в умовах надзвичайної ситуації можна буде розгортати автономно

Балтійські держави готують свої заклади охорони здоров'я до різних сценаріїв, які можуть виникати у разі російської агресії, орієнтуючись на досвід України. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Лікарня Santaros при Вільнюському університеті, що за 50 км від кордону з Білоруссю, розвиває підземну інфраструктуру, укриття, вертолітні майданчики та автономні системи електро- та водопостачання на випадок, якщо стандартні системи вийдуть з ладу.

Естонські плани передбачають закупівлю бронежилетів для медиків швидкої допомоги, а також перехід на комунікацію через супутникові телефони, якщо звичайна мережа стане недоступною. Крім того, лікарні купують великі генератори.

«Йдеться навіть не про те, чи нападе Росія, а про те, коли це станеться... Ми вже переконані, що Росія битиме по цивільній та енергетичній інфраструктурі. І це означає, що не можна допустити ситуації, коли лікарня не працює, тому що десь проблема з електростанцією», – коментує Рагнар Вайкнеметс, заступник гендиректора Естонського ради з охорони здоров'я, який відповідає за готовність до кризових ситуацій у сфері.

Також готують плани щодо переміщення операційних та всіх ключових функцій лікарень у підвальні приміщення.

Крім того, закуповують мобільні госпіталі, які в умовах надзвичайної ситуації можна буде розгортати автономно, а також готують запас коштів надання допомоги, щоб їх вистачило спочатку незалежно від проблем з поставками.

Очікуваною проблемою у разі війни називають брак персоналу. Проблема спостерігається і зараз, а у разі початку бойових дій багато лікарів, ймовірно, поставить сім'ю на перше місце і захочуть виїхати.

Опитування в Литві на цю тему показало, що понад чверть медпрацівників скоріше поїдуть, налаштовані залишатися менше ніж 40%, і третина не впевнена, яким буде їхній вибір.

Як писав раніше «Главком», міністри внутрішніх справ країн Балтії підписали меморандум, спрямований на сприяння регіональній співпраці у плануванні транскордонної евакуації мешканців, розробці спільних планів масової евакуації та забезпеченні своєчасного обміну інформацією.