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Ціни на газ у Казахстані. Токаєв закликав до радикальних змін

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ціни на газ у Казахстані. Токаєв закликав до радикальних змін
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
фото з відкритих джерел

Казахстан зіткнувся із серйозним дефіцитом товарного газу, що поставило під загрозу енергетичну безпеку країни

Підвищення цін на газ та диференціацію тарифів анонсував президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. За його словами, країна стикнулася із серйозним дефіцитом товарного газу. Про це передають місцеві ЗМІ.

Токаєв заявив, що для того, щоб унеможливити подібні ситуації в майбутньому, необхідно забезпечити внутрішній ринок цим видом палива. Проте ціни на газ в Казахстані найнижчі у порівнянні з цінами на газ в усіх сусідніх країнах. 

«Тому за прикладом зарубіжних країн слід розглянути можливість запровадження диференційованих тарифів. Загалом низькі тарифи та низькі ціни негативно позначаються на нашій економіці. Усі субсидії йдуть у сусідні країни. Проблема є досить складною, але її потрібно поступово вирішувати», – зазначив Токаєв.

Президент Казахстану наголосив, що іншого виходу в країни просто нема.

Токаєв також додав, що для тих, хто зараз вдень і вночі опалює величезні маєтки за низьким тарифом, у новій системі ціна кубометра газу має стати вищою. У цьому, на думку Токаєва, проявляється соціальна справедливість.

«Важливо підвищувати ефективність використання наявної сировини, треба вчитися жити в умовах жорсткої економії як у побуті, так і на рівні держави. Це світова практика, яка посилилася у сучасній складній геополітичній ситуації», – зазначив Токаєв.

Президент Казахстану наголосив, що безконтрольне та необережне використання дешевого газу як у виробництві, так і в побуті має піти в минуле. Токаєв дав завдання уряду розробити План енергоефективності та раціонального споживання товарного газу.

Нагадаємо, що Росія активізувала спроби обійти санкції через Казахстан. 

До слова, нещодавно Казахстан розпочав перші поставки трубопроводом «Дружба» до Німеччини, замінюючи німецьким НПЗ російську нафту. 

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Теги: газ Касим-Жомарт Токаєв Казахстан тарифи

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