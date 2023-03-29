Ціни на газ у Казахстані. Токаєв закликав до радикальних змін

Казахстан зіткнувся із серйозним дефіцитом товарного газу, що поставило під загрозу енергетичну безпеку країни

Підвищення цін на газ та диференціацію тарифів анонсував президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. За його словами, країна стикнулася із серйозним дефіцитом товарного газу. Про це передають місцеві ЗМІ.

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Токаєв заявив, що для того, щоб унеможливити подібні ситуації в майбутньому, необхідно забезпечити внутрішній ринок цим видом палива. Проте ціни на газ в Казахстані найнижчі у порівнянні з цінами на газ в усіх сусідніх країнах.

«Тому за прикладом зарубіжних країн слід розглянути можливість запровадження диференційованих тарифів. Загалом низькі тарифи та низькі ціни негативно позначаються на нашій економіці. Усі субсидії йдуть у сусідні країни. Проблема є досить складною, але її потрібно поступово вирішувати», – зазначив Токаєв.

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Президент Казахстану наголосив, що іншого виходу в країни просто нема.

Токаєв також додав, що для тих, хто зараз вдень і вночі опалює величезні маєтки за низьким тарифом, у новій системі ціна кубометра газу має стати вищою. У цьому, на думку Токаєва, проявляється соціальна справедливість.

«Важливо підвищувати ефективність використання наявної сировини, треба вчитися жити в умовах жорсткої економії як у побуті, так і на рівні держави. Це світова практика, яка посилилася у сучасній складній геополітичній ситуації», – зазначив Токаєв.

Президент Казахстану наголосив, що безконтрольне та необережне використання дешевого газу як у виробництві, так і в побуті має піти в минуле. Токаєв дав завдання уряду розробити План енергоефективності та раціонального споживання товарного газу.

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Нагадаємо, що Росія активізувала спроби обійти санкції через Казахстан.

До слова, нещодавно Казахстан розпочав перші поставки трубопроводом «Дружба» до Німеччини, замінюючи німецьким НПЗ російську нафту.