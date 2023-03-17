Росія активізувала спроби обійти санкції через ще одну країну

Російські трейдери створили розгалужену мережу поставок підсанкційних товарів через треті країни

Впродовж останніх тижнів російські компанії «засипали» своїх казахстанських партнерів проханнями допомогти їм обійти західні санкції та імпортувати до РФ дефіцитні товари західного виробництва. Про це повідомляє Reuters.

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Сім джерел на умовах анонімності розповіли про зростання останнім часом кількості запитів росіян допомогти доставити широку номенклатуру товарів – від підшипників і деталей літаків до рідкоземельних металів, через Казахстан до РФ. Так, один казахстанський підприємець сказав, що йому запропонували $1млн за допомогу в перевезенні до Росії вантажівки рідкоземельних металів із Австралії.

Зазначається, що після вторгнення російських військ в Україну 24 лютого минулого року і масштабних санкцій Заходу проти російської економіки (вартістю $2,1 трлн) Москва почала активний пошук шляхів обходу для імпорту західних технологій і товарів.

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Щоб обійти обмеження, російські трейдери створили розгалужену мережу поставок підсанкційних товарів через треті країни, зокрема, через Туреччину та колишні радянські республіки.

Нагадаємо, раніше у Казахстані партія вигнала депутата за підтримку війни проти України.

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