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Правоохоронці викрили схему розкрадання державного газу на майже 100 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Правоохоронці викрили схему розкрадання державного газу на майже 100 млн грн
фото ілюстративне

Суд арештував майже 3,5 млн м³ природного газу, який комерсанти викрали у держави

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабну схему привласнення промислових обсягів природного газу, який належить ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«До організації оборудки причетний менеджмент приватної компанії, яка займається продажем блакитного палива. Ділки здійснили незаконний відбір газу у державного монополіста внаслідок використання підроблених документів», – йдеться в повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці заблокували реалізацію злочинної схеми.

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майже 3,5 млн м³ природного газу, який комерсанти викрали у держави. Загальна вартість арештованої сировини ставить майже 100 млн грн.

Слідство встановило, що ділки налагодили незаконний механізм відбору блакитного палива для його подальшого продажу третім особам. Для здійснення оборудки її організатори подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн, що дало змогу закачати природний газ в газосховища без фактичного розрахунку за сировину.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

До слова, в Україні розпочато виробництво лічильників газу для промисловості.

Теги: газ СБУ

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