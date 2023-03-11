Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду
Вода може подорожчати двічі за рік
фото з відкритих джерел

НКРЕКП планує підвищити тарифи у два етапи

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), планує у березні 2023 року включити до порядку денного свого засідання у формі відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Наразі опрацьовується можливість встановлення нових тарифів у два етапи:

  • з 1 квітня 2023 року,
  • з 1 липня 2023 року.

«Проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів», – йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Рішенням Комісії передбачало, що у першому півріччі 2023 року тарифи, наприклад, Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ); Житомирводоканалу – з 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Чернівціводоканалу – з 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львівводоканалу – з 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницькводоканалу – з 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.

Проте, 30 грудня НКРЕКП скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання.

Читайте також: Підвищення плати за комуналку неминуче. Основні причини

Теги: вода тарифи НКРЕКП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшості жителям країн ЄС електроенергія коштує дорожче, ніж українцям
Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
Вчора, 10:47
Підвищення цін на електроенергію буде незабаром
В Україні значно виростуть тарифи на електроенергію
21 лютого, 18:05
Ціни в платіжках можуть підскочити
Навесні на українців чекає «сюрприз» у платіжках: які тарифи можуть зрости
15 лютого, 07:50

Особисті фінанси

Цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду
Цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду
Євро подорожчало: курс валют в Україні на 10 березня
Євро подорожчало: курс валют в Україні на 10 березня
Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
Ціни на популярні овочі рекордно зросли (фото)
Ціни на популярні овочі рекордно зросли (фото)
Помідори дорожчі за свинину: ціновий феномен у супермаркетах Києва (фото)
Помідори дорожчі за свинину: ціновий феномен у супермаркетах Києва (фото)
Родичі військовополонених можуть отримати по 100 тис. грн: деталі
Родичі військовополонених можуть отримати по 100 тис. грн: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
ДБР повідомило, чи ведеться слідство проти Баканова
11K
Встановлено судно, що тиждень курсувало над «Північними потоками» перед підривом
8917
Мрії диктатора: стало відомо, що запланував Путін на вересень 2023 року
7418
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)
7297
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу

Новини

«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
9 березня, 06:58

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту