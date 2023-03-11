Цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду

НКРЕКП планує підвищити тарифи у два етапи

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), планує у березні 2023 року включити до порядку денного свого засідання у формі відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

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Наразі опрацьовується можливість встановлення нових тарифів у два етапи:

з 1 квітня 2023 року,

з 1 липня 2023 року.

«Проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів», – йдеться в повідомленні НКРЕКП.

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Нагадаємо, 27 грудня 2022 року НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Рішенням Комісії передбачало, що у першому півріччі 2023 року тарифи, наприклад, Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ); Житомирводоканалу – з 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Чернівціводоканалу – з 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львівводоканалу – з 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницькводоканалу – з 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.

Проте, 30 грудня НКРЕКП скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання.