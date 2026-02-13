Ціни на нафту знизилися після заяв Трампа про можливу угоду з Іраном

Ринок відреагував на зменшення геополітичних ризиків і послаблення побоювань щодо перебоїв постачання

Світові ціни на нафту у п’ятницю, 13 лютого, дещо знизилися на тлі ослаблення напруги навколо можливого конфлікту між США та Іраном. Інвестори відреагували на сигнали про можливе відновлення переговорів щодо ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 6 центів, або 0,1%, і становили 67,46 долара за барель після попереднього падіння на 2,7%. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 12 центів, або 0,2%, – до 62,72 долара за барель після зниження на 2,8% напередодні.

За підсумками тижня аналітики очікують невелике падіння цін: приблизно на 0,8% для Brent і на 1,1% для WTI. На початку тижня нафта дорожчала через побоювання, що США можуть вдатися до силових дій проти Ірану через його ядерну програму.

Втім, після заяв президента США Дональда Трампа про можливість укладення угоди з Іраном уже найближчим часом ринок заспокоївся, і ціни почали знижуватися. Зменшення напруги означає менші ризики для поставок нафти, тому її вартість трохи просіла.

Як пояснив аналітик компанії IG Тоні Сікамора, ціни падають, бо з’явилися сигнали, що США хочуть більше часу для переговорів щодо ядерної угоди з Іраном, а це знижує короткострокові ризики для ринку.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що очікує результатів переговорів із Тегераном щодо ядерної угоди протягом найближчих 30 днів і попередив Іран про серйозні наслідки у разі провалу діалогу. За його словами, дипломатичне вирішення має відбутися максимально швидко.