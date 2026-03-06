Мінфін США дав Індії зелене світло на закупівлю російської нафти, але є нюанс

США дозволили Індії розвантажувати російську нафту з танкерів

Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Відповідне рішення діятиме протягом 30 днів. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише «Главком».

Міністерство фінансів США видало спеціальний дозвіл, щоб уникнути перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.

«Щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок, Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволяє індійським нафтопереробним заводам закуповувати російську нафту», – написав Бессент у соцмережі X.

Він наголосив, що рішення має короткостроковий характер і не принесе значної фінансової вигоди Росії.

«Ця завідомо короткострокова міра не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки вона дозволяє лише операції з нафтою, яка вже перебуває в морі», – додав міністр.

За даними Міністерства фінансів США, нафта і нафтопродукти з Росії, які вже транспортуються танкерами, можуть бути розвантажені в Індії з 5 березня до 4 квітня.

У Вашингтоні також зазначили, що Індія залишається важливим партнером США в енергетичній сфері.

«Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, і ми очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти», – заявив Бессент.

Рішення було ухвалене на тлі зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході. Через бойові дії та напруження навколо Ормузької протоки ускладнилося транспортування нафти, а ф’ючерси на американську нафту перевищили 80 доларів за барель.

Нагадаємо, у січні Індія різко зменшила закупівлі російської нафти – обсяги імпорту впали до найнижчого рівня з листопада 2022 року та становили близько 1,1 млн барелів на добу.

До слова, нафтопереробні заводи Китаю скуповують російську нафту, якої уникає Індія, допомагаючи Москві подолати вплив падіння закупівель Нью-Делі.

Раніше повідомлялось, що США знайшли спосіб позбавити Росію її найбільшого покупця нафти. Адміністрація Трампа запропонувала Індії купувати венесуельську сировину замість російської, підкріпивши це вигідною торговельною угодою.