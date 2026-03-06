Світові ціни на нафту впали після рекордного зростання: стала відома причина

Падіння відбулося на тлі можливого втручання США в ринок і послаблення обмежень на російську нафту

Світові ціни на нафту в п’ятницю трохи знизилися вперше за останні шість днів. Перед цим вони швидко росли. На ринок вплинули новини про те, що влада США може втрутитися у торгівлю нафтовими контрактами, а також дозволила частково купувати російську нафту, щоб зменшити дефіцит на ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Еталонна нафта марки Brent подешевшала на 1,1% – до 84,46 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate впала на 1,3% – до 79,93 долара за барель.

Падіння цін відбулося на тлі новин про можливе втручання уряду США у нафтовий ринок. Вашингтон розглядає варіанти, які могли б стримати подальше зростання цін на енергоресурси.

Ще одним фактором стало рішення Міністерства фінансів США дозволити компаніям купувати частину російської нафти, яка перебуває під санкціями і зараз зберігається на танкерах. Це зробили для того, щоб збільшити пропозицію на ринку та зменшити дефіцит сировини.

Першими такими дозволами скористалися нафтопереробні заводи Індії, які почали закуповувати мільйони барелів російської сирої нафти.

За даними аналітичної компанії Kpler, яка відстежує рух танкерів, приблизно 30 млн барелів російської нафти зараз зберігаються на суднах в Індійському океані, у районі Аравійського моря та поблизу Сінгапурської протоки. Частина цих суден фактично використовується як плавучі сховища.

До слова, Сполучені Штати підштовхують Китай скоротити закупівлі російської нафти та збільшити імпорт енергоресурсів зі США. У Вашингтоні вважають, що такий крок може послабити економічні позиції Росії під час війни проти України.