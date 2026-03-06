США запропонували Китаю скоротити закупівлі російської нафти

Вашингтон прагне замінити її американськими енергоресурсами, що може послабити позиції Москви у війні проти України

Сполучені Штати підштовхують Китай скоротити закупівлі російської нафти та збільшити імпорт енергоресурсів зі США. У Вашингтоні вважають, що такий крок може послабити економічні позиції Росії під час війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними видання, це питання можуть порушити напередодні запланованого візиту президента США Дональда Трампа до Китаю. Міністр фінансів США Скотт Бессент уже розглядає можливість включити тему російської нафти до порядку денного майбутніх переговорів.

За словами джерел, Бессент вже обговорював ініціативу переконати Пекін скоротити закупівлі російської нафти та натомість купувати нафтогазову продукцію зі США. Очікується, що питання енергетики також можуть підняти під час зустрічі Бессента з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном. Переговори мають відбутися в Парижі в середині березня.

Під час цієї зустрічі сторони планують узгодити рамки майбутнього саміту між Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, який наразі запланований на початок квітня.

У The Wall Street Journal зазначають, що скорочення закупівель російської нафти стало б серйозним викликом для Китаю. Пекін отримує нафту з Росії зі значною знижкою, що робить її вигіднішою за американську. «Американська нафта стала б набагато дорожчою, а відмова від постачань російської підірвала б відносини Пекіна з Кремлем і послабила б позиції Москви у війні в Україні», – наголосило видання.

Крім того, за інформацією джерел, Бессент розглядає можливість звернутися до Китаю з проханням скоротити закупівлі іранської нафти. У матеріалі зазначається, що після ударів США та Ізраїлю значна частина поставок іранської нафти наразі припинена. Однак Вашингтон прагне, щоб Пекін у майбутньому зменшив залежність від іранських енергоресурсів, якщо їхні поставки відновляться.

Нагадаємо, що Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Відповідне рішення діятиме протягом 30 днів.