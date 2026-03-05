Головна Світ Економіка
Японська ракета вибухнула за лічені секунди після запуску в космос (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Японська ракета вибухнула за лічені секунди після запуску в космос (відео)
Японська ракета вибухнула після запуску в космос
фото: Reuters

Ракета-носій Kairos компанії Space One не змогла доправити на орбіту п'ять супутників

У четвер, 5 березня, японська компанія Space One втретє запустила в космос свою твердопаливну ракету Kairos з п'ятьма супутниками на борту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Space.

Цей політ закінчився приблизно через дві хвилини, адже ракету довелося знищити через виявлену аномалію.

«Ми вирішили, що успішне виконання місії буде складним, і вжили заходів щодо припинення польоту», – повідомила токійська компанія Space One.

Це вже третя спроба компанії Space One провести успішних запуск Kairos на орбіту. Два попередні запуски також закінчилися вибухом ракети.

Space One прагне стати першою приватною японською компанією, що успішно виводить супутники на орбіту. Попри фінансові втрати та черговий провал, розробники заявляють, що не відмовляться від планів завоювати частку ринку легких ракет-носіїв.

Нагадаємо, американське космічне агентство Nаsa планує у п’ятницю, 6 березня, запуск пілотованого космічного корабля у рамках місії Artemis II, що має здійснити політ навколо Місяця вперше з 1972 року. Попередня спроба запуску, запланована на лютий, була відкладена через технічні несправності з клапанами паливної системи, проте остання «генеральна репетиція» довела готовність техніки до польоту.

Під час останнього випробування у космічному центрі Кеннеді у Флориді команди практикувалися завантажувати кріогенне паливо в ракету та безпечно видаляти відпрацьовані паливні баки.

