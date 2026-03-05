Головна Світ Економіка
Німці заполонили польські АЗС після стрибка цін на пальне

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Німці заполонили польські АЗС після стрибка цін на пальне
Значна різниця між цінами у двох країнах зробила поїздки до Польщі економічно вигідними для водіїв
Після ескалації на Близькому Сході пальне в Німеччині різко подорожчало, влада заговорила про перевірку ринку

Німецькі водії почали масово заправлятися у Польщі після різкого зростання цін на пальне в Німеччині на тлі ескалації війни на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Автомобілісти з прикордонних регіонів Німеччини активно їдуть на польські заправки, де ціни на бензин і дизель залишаються значно нижчими. У результаті на АЗС по інший бік кордону утворюються черги.

Стрибок цін на пальне викликав політичну реакцію в Німеччині. Прем’єр-міністерка федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг закликала провести розслідування різкого подорожчання пального.

Згідно з даними автомобільного клубу ADAC, ціни на дизель у Німеччині перевищили 2 євро за літр, а бензин E10 наблизився до цієї позначки. Експерти пояснюють, що значна різниця між цінами у двох країнах зробила поїздки до Польщі економічно вигідними для водіїв.

Через це явище, яке медіа називають «паливним туризмом», мешканці прикордонних регіонів Німеччини дедалі частіше перетинають кордон, щоб заправити автомобілі дешевшим пальним.

Нагадаємо, у Німеччині зафіксували різке зростання цін на пальне. На деяких автозаправках літр бензину вже перевищив €2,4. 

Як повідомлялось, ціни на пальне в Україні теж продовжують зростати на тлі напруженої міжнародної ситуації. Антимонопольний комітет України перевірить ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів через різке подорожчання бензину та дизельного пального на початку березня. 

До слова, в Україні запаси пального значно менші, ніж у країнах Європи. Якщо європейські держави мають резерви приблизно на три місяці, то українські мережі АЗС у середньому зберігають пальне лише на кілька тижнів. 

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
