Росія заробить на війні в Ірані. Експерт-міжнародник склав прогноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Гончар зробив заяву про вигоди для РФ від війни на Близькому Сході
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гончар:  «Для Росії ситуація об'єктивно вигідна з точки зору росту ціни на нафту»

Росія може тимчасово виграти від ескалації війни навколо Ірану, насамперед через зростання світових цін на нафту. Таку думку висловив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар в інтерв'ю «Главкому».

За даними Financial Times, Китай може замістити іранську нафту саме російською. Експерт з цього приводу зазначив: «Але одразу зауважу, що Китай буде вимагати більшого дисконту, розуміючи, що Росії було складно розмістити додаткові обсяги нафти в Індії. Китайці точно не будуть діяти «по-братськи».

«Дійсно, для Росії ця ситуація об'єктивно вигідна з точки зору росту ціни на нафту. Так вже було минулого року, поки тривала 12-денна війна і був сплеск цін. Тоді протягом червня росіяни підзаробили, а далі все пішло вниз. Мені здається, і зараз ситуація буде дуже схожа. Зараз ми бачимо, як ціна рухається вгору. З урахуванням того, що ізраїльська та американська авіація практично безкарно діють в повітряному просторі Ірану, вони мають за достатньо короткий проміжок часу винищити усе, що там може пускати ракети і дрони», – додав Гончар.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході може вплинути на світовий нафтовий ринок, однак ціни навряд чи досягнуть рекордних значень. Таку оцінку дав в інтерв'ю «Главкому» експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

Також Гончар зазначав, що ескалація на Близькому Сході навряд чи призведе до повної зупинки постачання нафти через Ормузьку протоку. Навіть у разі атак на танкери транспортування може тимчасово пригальмувати, але повністю не припиниться.

