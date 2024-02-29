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Міністерка фінансів США зробила оптимістичний прогноз щодо світової економіки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністерка фінансів США зробила оптимістичний прогноз щодо світової економіки
Міністерка фінансів Джанет заявила, що економічна потужність Америки стала основою глобального зростання
фото із відкритих джерел

Джанет Єллен заявила, що світова економіка залишається стійкою, та похвалила США як рушія зростання

Мінфін США у 2024 році очікує зниження цін у 80% країн світу. Про це заявила глава американського відомства Джанет Єллен, пише агентство Reuters.

«Міжнародний валютний фонд та інші прогнозисти пророкували широкомасштабне уповільнення світової економіки у 2023 році, якого не сталося. Натомість зростання склало 3,1%, перевищивши очікування, а інфляція знизилася. При цьому очікується, що ціни продовжать падати цього року приблизно в 80% країн», – цитує слова Джанет Єллен агентство Reuters.

Потужне економічне зростання в США було «ключовою рушійною силою» більшого, ніж очікувалося, глобального зростання, зазначає Джанет Єллен. Вона додала, що хоча Міжнародний валютний фонд та інші есперти прогнозували широке уповільнення світової економіки в 2023 році, але цього вдалось уникнути.

«У майбутньому ми продовжуємо усвідомлювати ризики, з якими стикається глобальна перспектива, і продовжуємо уважно стежити за економічними проблемами в певних країнах, але світова економіка залишається стійкою», – зазначила вона.

Міністерка фінансів США сказала, що економічна потужність Америки стала основою глобального зростання, чому сприяла політика адміністрації президента Байдена щодо підтримки підприємств, які сильно постраждали від пандемії Covid-19, та інвестиціям у вітчизняне виробництво, енергетику та інфраструктуру.

За її словами, інфляція в США також значно знизилася, американський ринок праці був сильним, а рівень безробіття був близьким до історичного мінімуму.

Ще в січні 2023 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіна Георгієва заявила, що зростання світової економіки почне прискорюватися 2024 року. Також у МВФ прогнозували зростання глобального ВВП на 3,1% цього року, а 2025-го – на 3,2%.

До слова, дедалі більше жителів Штатів незадоволені сильною економікою держави. Американці визнають, що заробляють більше, але потім більше витрачають і почуваються вразливими в майбутньому під впливом соціальних і політичних загроз. Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Теги: ціни безробіття ринок зниження цін інфляція економіка США

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