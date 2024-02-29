Міністерка фінансів США зробила оптимістичний прогноз щодо світової економіки

Джанет Єллен заявила, що світова економіка залишається стійкою, та похвалила США як рушія зростання

Мінфін США у 2024 році очікує зниження цін у 80% країн світу. Про це заявила глава американського відомства Джанет Єллен, пише агентство Reuters.

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«Міжнародний валютний фонд та інші прогнозисти пророкували широкомасштабне уповільнення світової економіки у 2023 році, якого не сталося. Натомість зростання склало 3,1%, перевищивши очікування, а інфляція знизилася. При цьому очікується, що ціни продовжать падати цього року приблизно в 80% країн», – цитує слова Джанет Єллен агентство Reuters.

Потужне економічне зростання в США було «ключовою рушійною силою» більшого, ніж очікувалося, глобального зростання, зазначає Джанет Єллен. Вона додала, що хоча Міжнародний валютний фонд та інші есперти прогнозували широке уповільнення світової економіки в 2023 році, але цього вдалось уникнути.

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«У майбутньому ми продовжуємо усвідомлювати ризики, з якими стикається глобальна перспектива, і продовжуємо уважно стежити за економічними проблемами в певних країнах, але світова економіка залишається стійкою», – зазначила вона.

Міністерка фінансів США сказала, що економічна потужність Америки стала основою глобального зростання, чому сприяла політика адміністрації президента Байдена щодо підтримки підприємств, які сильно постраждали від пандемії Covid-19, та інвестиціям у вітчизняне виробництво, енергетику та інфраструктуру.

За її словами, інфляція в США також значно знизилася, американський ринок праці був сильним, а рівень безробіття був близьким до історичного мінімуму.

Ще в січні 2023 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіна Георгієва заявила, що зростання світової економіки почне прискорюватися 2024 року. Також у МВФ прогнозували зростання глобального ВВП на 3,1% цього року, а 2025-го – на 3,2%.

До слова, дедалі більше жителів Штатів незадоволені сильною економікою держави. Американці визнають, що заробляють більше, але потім більше витрачають і почуваються вразливими в майбутньому під впливом соціальних і політичних загроз. Про це пише видання The Wall Street Journal.