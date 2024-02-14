Китай звернувся до США через допомогу Україні

Постійний представник Китаю в ООН заявив, що деякі країни мають «припинити підливати масло у вогонь» у питанні України

Китайський дипломат стверджує, що безпека однієї країни «не повинна забезпечуватися коштом безпеки інших країн»

Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки повинні припинити постачання зброї в Україну. Про це повідомляє Newsweek.

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«Деяким країнам варто негайно припинити підливати масло у вогонь і не підривати дипломатичні зусилля міжнародної спільноти», – сказав Чжан Цзюнь на засіданні Радбезу ООН, присвяченому питанню України.

Заява дипломата прозвучала на тлі повідомлень про те, що представники Кремля зацікавлені в дипломатичному вирішенні конфлікту. Водночас Україна розраховує на додаткове фінансування з боку США.

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За словами постійного представника Китаю в ООН, слід дотримуватися Мінської угоди, досягнутої у 2014 році.

«На жаль, більшість положень угоди досі не реалізовано, а великомасштабні бойові дії спалахнули пізніше», – заявив він, додавши, що це питання заслуговує на увагу обох сторін конфлікту.

Чжан Цзюнь додав, що безпека однієї країни не повинна забезпечуватися коштом безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована шляхом посилення або навіть розширення військових угруповань.

Дипломат також закликав НАТО «припинити погрози».

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«НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій у вирішенні суперечок і спільного напряму політичного врегулювання, замість тиску, наклепу та односторонніх санкцій, не кажучи вже про застосування сили», – зазначив постійний представник Китаю в ООН.

До слова, ЄС пропонує включити три китайські компанії, які допомагали РФ, до санкційного списку, що буде першим випадком запровадження санкцій проти китайських компаній за війну, яку розвʼязала Росія.